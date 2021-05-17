AVM açılış saatleri! AVM'ler açık mı? AVM'ler kaçta açılıyor? AVM açılış ve kapanış saatleri!

Türkiye koronavirüsle mücadelede Kademeli Normalleşme sürecine geçiş yaptı. Milyonlar 17 günlük tam kapanmanın ardından 2 hafta sürecek yeni bir döneme girdi. İçişleri Bakanlığı da 81 İl valiliğine gönderdiği genelge ile kademeli normalleşme sürecinin detaylarını tek tek açıkladı. Pek çok kişi tam kapanma döneminde kapalı olan AVM'lerin açık olup olmadığını ve açılış ve kapanış saatlerini araştırıyor. Peki, Bugün AVM'ler açık mı? AVM'ler kaça kadar açık? Hafta içi AVM'lerin çalışma saatleri belli oldu mu? AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte normalleşmede AVM çalışma saatleri!

Salgın dönemi ile mücadelede yeni bir dönem başlıyor. Tam kapanma döneminin sona ermesinin ardından 2 haftalık kademeli normalleşme süreci resmen başladı. 17 Mayıs Pazartesi ile 1 Haziran Salı gününü kapsayan süreç kademeli normalleşme süreci olarak uygulanacak. İçişleri Bakanlığı da salgın tedbirlerini içeren 'Kademeli Normalleşme Genelgesi'ni 81 il valiliğine gönderdi. Tam kapanma sürecinde çalışmalarına ara veren AVM'lerin açılıp açılmadığı da vatandaşın gündeminde yer alıyor. Peki, Bugün AVM'ler açık mı? AVM'ler kaça kadar açık? Hafta içi AVM'lerin çalışma saatleri belli oldu mu? AVM'ler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte normalleşmede AVM çalışma saatleri!

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00­-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

AVM'LER AÇIK MI? İŞTE AVM AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ!

İçişleri Bakanlığı'nın Kademeli Normalleşme Genelgesi'nde AVM'lerin çalışma saatleri ile ilgili şu bilgiler bulunuyor:

"Alışveriş merkezlerinin (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır."