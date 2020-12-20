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Avda korkunç olay! Tüfeğini ağaca dayadı ve...

İHA |  20 Aralık 2020 Pazar - 18:42 | Son Güncelleme : 20 12 2020 - 18:42

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ormanlık alanda arkadaşlarıyla birlikte avlanmak isteyen bir şahıs, emniyet kilidini açık unuttuğu tüfeğin yere düşerek ateş alması neticesinde yaralandı.


Olay, Gölcük ilçesi Yazlık Mahallesi Kadırga Yolu mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veysel Ç. isimli şahıs, 2 arkadaşıyla avlanmak için ormanlık alana geldi. Veysel Ç. avlanmak için yanında getirdiği tüfeğini ağaca yasladı. Emniyet kildi açık kalan tüfek bir anda yere düşerek ateş aldı. Tüfekten çıkan mermi Veysel Ç.'nin sol diz kapağına isabet etti. Veysel Ç. yaralanırken, olayı gören arkadaşları hemen yardımına koştu.
 
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Veysel Ç., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kocaeli Gölcük av
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