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Avcılar Sahili'nde ceset bulundu

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA) |  04 Ağustos 2021 Çarşamba - 17:01 | Son Güncelleme : 04 08 2021 - 17:01

Avcılar Ambarlı Sahili'nde ceset bulundu. Erkek cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


Ambarlı Sahili'ndeki Elektrik Üretim A.Ş. ile bir dinlenme tesisinin arasındaki alanda kalan sahilde bir kişi, ceset görünce polise haber verdi.
 
Polis ve sağlık ekipleri üzerinden kimlik çıkmayan, bozulmaya başlamış cesedin erkeğe ait olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ardından ceset torbaya, daha sonra tabuta konularak, otopsi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
 
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Cesedin denizde boğulduktan sonra dalgalar tarafından kıyıya getirilen bir kişiye ait olduğu sanılıyor.
 
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Avcılar ceset Avcılar Sahili
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