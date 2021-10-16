Avcılar kaza yaptı, bagajdan çıkan şoke etti

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşanan kaza, bir suçu ortaya çıkardı. Avcıların bulunduğu kamyonet, TIR’a arkadan çarparak takla attı. 2 kişinin yaralandığı kazada bagajdan çıkanlar görenleri şoke etti. Avcılar hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli mevkisinde meydana geldi. İ.Ç.'nin kullandığı kamyonet, Nihat Öz yönetimindeki dorsesi olmayan TIR’a arkadan çarptı. TIR’ın üzerine çıkan kamyonet, daha sonra takla attı. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan avcılar İ.Ç. ve Ö.T.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü.

ARACIN BAGAJINDAN ÇIKAN ŞOK ETTİ

Bu sırada aracın bagajında, avlanması yasak olan kızıl geyik olduğunu gören jandarma ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne bilgi verdi. İhbarla kaza yerine gelen görevliler, kamyonette, av sırasında kullanıldığı tahmin edilen çok sayıda mermiye ve erkek kızıl geyiğe el koydu. Olayla ilgili hem adli hem idari soruşturma başlatıldı.

“TIR’IN ÜZERİNE ÇIKTI”

Kaza anını anlatan sürücü Nihat Öz, kamyonetin yükselerek, kullandığı TIR’ın üzerine kadar çıktığını belirtip, “Sağ şeritten normal bir şekilde geliyordum daha sonra bir gürültüyle savruldum ve sol aynamda kamyoneti gördüm. Sol taraftan vurup komple TIR’ın üzerine çıktı. Allah cana vermesin” dedi.