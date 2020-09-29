Avcılar'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kaza

Avcılarda'ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda birbirlerine çarpan iki cipe arkadan gelen kamyon çarptı. Kazada iki kişi hafif yaralandı.

İstanbul Avcılarda'ta iki cip, yağışlı havanın etkisiyle kaza yaptı. Birbirlerine çarpan iki cipe arkadan gelen kamyon da duramayarak çarptı. Kazada kamyon şoförü ile ciplerden birinde bulunan kadın yolcu yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu'ndaki Saadetdere Metrobüs Durağı yakınlarında meydana geldi. Beylikdüzü'nden Avcılar yönüne giden iki cip, yağışlı havanın etkisiyle Avcılar'daki Saadetdere Metrobüs Durağı yakınlarında kaza yaptı. Birbirlerine çarpan iki cipe arkadan gelen kamyon da duramayarak çarptı.

Kazada kamyon şoförü ile ciplerden birinde bulunan kadın yolcu yaralandı. Hafif yaralı iki kişi kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken D-100 Karayolu'nde uzun araç kuyruğu oluştu. Soruşturma sürdürülüyor.