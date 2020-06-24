Avcılar'da Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi’nin temeli atıldı

İstanbul Silivri 'de 26 Eylül’de meydana gelen depremin ardından hasar gören Hayvan Hastane si’nin hizmeti prefabrik yapılarda devam ediyordu. Yeni hayvan hastanesinin temel atma töreni bugün İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesinde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın , Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güven Kaşıkçı, Avcılar Kaymakamı Kemal İnan , Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve Veteriner Fakültesi öğretim üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Temel atma töreninde konuşan Vali Yerlikaya, "Türkiye’nin en kadim veterinerlik fakültesi burası. Türkiye’de ve İstanbul’da bilnen en eski hastane. Deprem vesilesiyle daha yeni, daha çağdaş hale getirerek geçmişten, geleceğe olacak şekilde dönüştürmesiyle ilgili güzel bir hizmet. Hayvanlar evimizde, bahçemizde en yakın dostlarımız. Bitkiler, deniz, ırmak, göller bütün her şey hayatın anlamlı olması için yaratıldı ve bize emanet edildi. Bazen sosyal medyada, içimizin razı olmadığı yanlış enstanteneler oluyor. Gelin bunları yapmayın demek için medyada bunlar paylaşılıyor. Bu hayvanların da günü geldiği zaman bizden hakkını alacağını bilerek hareket etmemiz lazım. Bize emanet bu canların sağlığını korumak ve tekrar eski sağlığına kavuşturmak gerekiyor. Bugün bunun için buradayız” dedi.

Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın da “Avcılar yerleşkemiz 26 Eylül’de yaşadığımız depremden ciddi anlamda etkilendi. Hasar alan binalarımızla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hızlı bir şekilde harekete geçerek projeler tamamlandı. Hayvan hastanemiz aynı insanların gittiği gibi içinde MR ünitelerinin olduğu, tomografinin, ameliyathanelerin olduğu modern bir sağlık kuruluşudur. Bu yüzden ülkemiz için büyük önem taşımaktadır. Veteriner Fakültemizin temelleri 1899 yılında Halkalı ’da kurulmuş olan ilk sivil veteriner okulu olan Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi’ne dayanmaktadır. Bu okulda milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy yer almaktadır. Bu anlamda bu hastane ve klinikler ayrı bir öneme sahiptir” diye konuştu.

Temeli atılan hayvan hastanesi Türkiye’nin bakanlık onaylı ilk üniversite hastanesi olma özelliğine sahip. 10 bin metrekarelik kapalı alana kurulacak ve 7 gün 24 saat hizmet verecek hastanede 10 ameliyathane, 20 klinik muayene salonu, 3 dershane ve 250 kişilik amfi yer alıyor. Hastanenin faaliyetle geçmesiyle birlikte yılda yaklaşık 100 bin hayvana sağlık hizmeti verilmesi planlanıyor.