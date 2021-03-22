Avcılar'da sosyal mesafesiz asker eğlencesi

Avcılar'da asker eğlencesi düzenleyen bir grup genç, sosyal mesafeyi hiçe sayarak halay çekti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bir grup genç asker eğlencesi düzenlendi. Sosyal mesafesiz asker eğlencesi düzenleyen kişilerin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Grup üyeleri tarafından yüksek sesli müzik eşliğinde halaylar çekilip meşaleler yakıldı. Öte yandan, halay çeken kişilerin çoğunluğunda maskenin olmadığı görüldü.