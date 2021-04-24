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Avcılar'da kapalı semt pazarındaki tezgahı ateşe verdiler

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,(DHA) |  24 Nisan 2021 Cumartesi - 23:24 | Son Güncelleme : 24 04 2021 - 23:24

Avcılar'daki Ambarlı Mahallesi'nde bulunan kapalı semt pazarındaki pazarcı tezgahını ateşe veren kişiler kaçtı. İtfaiyenin müdahalesi ile alevler diğer tezgahlara ve çadır kaplamaya sıçramadı.


Ambarlı Kapalı Semt pazarına gelen kimliği belirlenemeyen bir grup genç, buradaki yan yana dizili Pazar tezgahlarından birini iddiaya göre ısınmak için ateşe verdi. Pazar alanındaki tezgahların hemen yanındaki merdiven altında yakılan tezgahtan yayılan dumanı fark eden güvenlik görevlisi ve çevredekiler polis ve itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye yanan pazarcı tezgahını alevler diğer tezgahlara sıçramadan söndürürken, kaçan kişilerin tespiti için çalışma başlatıldı.
 

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Avcılar Ambarlı pazarcı
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