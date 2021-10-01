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Avcılar'da halk otobüsü kontrolden çıktı kaza yaptı: 4 yolcu yaralandı

İSTANBUL (AA)  |  01 Ekim 2021 Cuma - 7:24 | Son Güncelleme : 01 10 2021 - 7:24

Avcılar'da bariyerlere çarpan halk otobüsündeki yolculardan 1'i ağır 4 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, D100 Karayolu yan yoldan Topkapı istikametine  giden Talat Ş. yönetimindeki 146 numaralı Bakırköy-Boğazköy hattında çalışan  İETT'ye bağlı 34 GA 8529 plakalı özel halk otobüsü kontrolden çıktı.
 
 
İçerisinde yaklaşık 30 yolcunun bulunduğu otobüs, kaldırıma çıkarak  bariyerlere çarptı. Kazada, bariyerlerden kopan demir parçası otobüsün arka  kapısından saplanarak motor kısmından çıktı.
 
 
Bu sırada otobüsün arkasında seyahat eden 4 yolcu araç içerisinde  sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan 1'i  ağır 4 yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
 
 
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından  normale döndü.
 
 
Bu arada, otobüs şoförü Talat Ş, kazaya yağışlı havanın neden olduğunu  ileri sürerek, olayda ölüm gerçekleşmemesinin en büyük tesellisi olduğunu  söyledi.
 

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Avcılar kaza halk otobüsü
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