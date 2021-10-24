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Avcılar'da eşini döven adama meydan dayağı

Ahmet YEŞİLMEN- İhsan DÖRTKARDEŞ/ İSTANBUL,(DHA)  |  24 Ekim 2021 Pazar - 9:40 | Son Güncelleme : 24 10 2021 - 9:40

Avcılar'da eşine şiddet uyguladığı iddia edilen kişiyi, eşinin ağabeyleri tekme tokat dakikalarca dövdü.


Olay, perşembe akşam saatlerinde Avcılar Tahtakale Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre kocasının saldırısına uğrayan kadın ağabeylerine haber verdi. Çiftin bulunduğu kafeye gelen kadının ağabeyleri dakikalarca şiddet uyguladığı öne sürülen kişiyi dövdü. Dayak kafe dışında da sürdü. Sandalyelerin havada uçuştuğu olayda, çevredekiler müdahale etmek istedi. O sırada bir kişi "Aile meselesi" karışmayın diye bağırarak müdahale etmek isteyenlere engel oldu. Yaşananlar ise çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Tarafların şiyayetçi olmadığı öğrenildi.
 
 
 

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Avcılar dayak kadına şiddet
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