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Avcılar'da denetim noktasından kaçanlar ateş açtı: 1 polis yaralandı

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA) |  13 Ekim 2021 Çarşamba - 22:46 | Son Güncelleme : 13 10 2021 - 22:46

Avcılar'da kurulan denetim noktasında polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçanların olduğu araçtan ateş açıldı. Bir polisin yaralandığı saldırı sonrası araçlarıyla kaçanların yakalanması için kapsamlı operasyon başlatıldı.


Denizköşkler Mahallesi'ndeki Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde denetim noktası oluşturan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları araçlarda aramalar yaparken, kişilerin GBT kontrolünü yaptı. Saat 20.00 sıralarında polisin 'Dur' ihtarında bulunduğu siyah renkli otomobilin sürücüsü gaza basarak kaçmaya çalışırken, araçtan polislere ateş açıldı. Açılan ilk ateşte 'Yunuslar' olarak bilinen ekipteki bir polis memuru bacağından yaralandı. Araçtakileri durdurmak amacıyla polis de karşılık verdi. Ara sokaklara dalarak kaçan araçtakileri yakalamak amacıyla kapsamlı operasyon başlatılırken, Avcılar Emniyet Müdürü Murat Çakır da olay yerine gelerek çalışmaları yönetti. Yaralı polis hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Olay yeri inceleme ekipleri caddenin bir bölümünü trafiğe kapatarak çalışma yaptı.
 

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Avcılar polis denetim
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