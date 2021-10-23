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Avcılar'da cip, bahçe duvarına çarparak devrildi

İhsan DÖRTKARDEŞ - Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL , (DHA) |  23 Ekim 2021 Cumartesi - 13:28 | Son Güncelleme : 23 10 2021 - 13:28

İstanbul Avcılar'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, bahçe duvarına çarparak devrildi. Kazada araçta sıkışan sürücü yaralandı.


Kaza, saat 12.00 sıralarında Avcılar Ambarlı Mahallesi Tesisler Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 ZB 8614 plakalı cip bahçe duvarına çarpıp, devrildi. Cipte sıkışan kadın sürücü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralı araçtan çıkarılıp, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi. 
 
Görgü tanığı Mehmet Yıldırım, "Arabanın havada takla attığını gördüm. Bu yönden geldi. İleride set var. Fren yapıp, duracağını sandım ama durmadı. Nasıl olduysa, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Duvara çarptı sonra takla attı." dedi.
 
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İstanbul Avcılar cip
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