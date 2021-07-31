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Avcılar'da boşaltılan binada ceset bulundu

İhsan DÖRTKARDEŞ-Erol DEĞİRMENCİ/İSTANBUL, (DHA) |  31 Temmuz 2021 Cumartesi - 16:11 | Son Güncelleme : 31 07 2021 - 16:11

İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binada erkek cesedi bulundu. Ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


Merkez Mahallesi Berat Sokak'ta bulunan 4 katlı bina kentsel dönüşüm kapsamında 5 ay önce boşaltıldı. Bugün bir kalorifer peteğini sökmek üzere binaya giden işçi Doğancan Gıdık, kimsenin içeri girmemesi için daha önce kapısına kaynak yaptıkları binanın ikinci kattaki evden çok ağır koku geldiğini fark etti.
 
Kapıyı açan Gıdık içeride bir erkek cesedi ile karşılaştı. İhbar üzerine binaya polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.
 
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Çevrede oturanlar binaya son dönemde kimliği belirsiz kişilerin ve atık toplayıcıların girdiğini belirtirken, polis binayı gören kamera olup olmadığını kontrol etmeye başladı. Bu kişinin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu tespit edilecek.
 
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İstanbul Avcılar kentsel dönüşüm ceset
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