07 Kasım 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.584 0.50 EURO 11,2640 0.34
USD 9,6900 0.07 ALTIN 566,370 1.39
CANLI BORSA
TÜMÜ

Avcılar D-100 karayolunda kaza!

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA) |  07 Kasım 2021 Pazar - 8:54 | Son Güncelleme : 07 11 2021 - 8:54

Avcılar'da D-100 karayolunda metrobüs üst geçit yanındaki yön tabelasının direğine çarpan bir otomobilde 1 kişi yaralandı.


 
Kaza, saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Küçükçekmece yönünden gelen 34 BEG 67 plakalı otomobilin sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil hızla Merkez Üniversite Kampusü üst geçidinin hemen önündeki yön tabelalarını taşıyan direklerden birine çarptı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı çağrılan 112 ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek şeridin kapandığı  D-100 karayolunda Beylikdüzü yönünde yoğunluk oluştu. Kaza yapan otomobil trafik ekiplerinin incelemesi ardından kaldırıldı.
 
 
 

ETİKETLER

avcılar kaza d 100
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.