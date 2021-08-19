AVAX nedir, kaç TL? Avalanche AVAX coin kimin?

AVAX son 24 saat içinde en iyi performans sergileyen kripto para birimlerinden biri oldu. 24 saatte yüzde 38 artan AVAX bir anda dikkatleri üzerine çekti. Peki, AVAX nedir?

Yükseliş gösteren kripto paralarından biri olan Avalanche AVAX, bugün itibarıyla yüzde 38 artış göstererek değerini yükseltti. Peki AVAX coin nedir, fiyatı neden bu kadar yükseldi?

AVAX NEDİR, KİMİN?

İlk olarak 2018’de piyasaya sürülen Avalanche AVAX, Prof. Dr. Emin Gün Sirer tarafından kuruldu.

Avalanche, piyasadaki yatırımcılardan 18 milyon dolarlık VC fonu toplamayı başardı ve bu destek sayesinde AVAX tokeni kullanıma açıldı. 24 saatte yüzde 38 artan AVAX 30.65 dolardan işlem gördü.

Avalanche özelleştirilebilir, ölçeklenebilir ve birlikte çalışabilir olarak tasarlanan kripto para seçenekleri arasında yer alıyor. Avalanche'daki her şey bir alt ağdır ve her zincir bir alt ağın parçasıdır. Validatörler birincil ağın bir üyesi olmak zorundadır; diğer tüm alt ağlar, doğrulayıcıya bağlı olarak isteğe bağlıdır.

Sitesinde yer alan bilgilere göre geliştiriciler Avalanche üzerinden kolayca güçlü, güvenilir uygulamalar ve karmaşık kural setlerine sahip özel blokzincir ağları oluşturabiliyor.

AVAX COIN NASIL ALINIR?

AVAX Coin alabilmek için, öncelikle Binance, Paribu, Huobi ve Bitfinex gibi uygulamalardan birine sahip olmanız gerekiyor.

Avalanche Coin satın almak için ilk olarak borsaya TL bakiyesi atmak veya bunun yerine kullanılabilecek bir kripto para almak gerekiyor. Bunun için de öncelikle Binance ana sayfasına girip, sol üstte yer alan “Kripto Al” seçeneğinden “Kredi/Banka Kartı” sekmesine tıklayın. Açılan sekmede ne kadar TRY ile işlem yapmak istediğiniz seçip, Coin kısmından Tether’i yani USDT’yi işaretleyin. USDT aldıktan sonra yine sol üstteki “Al-Sat” seçeneğini önizleyin “Klasik” sekmesine tıklayın. Açılan kısımda sağ üstten USDT sekmesini seçerek, arama butonuna AVAX yazın ve altta açılan AVAX /USDT çiftini seçin. Daha sonra ortada yer alan “AVAX AL” sekmesine gelip, almak istediğiniz miktarı girin. İstediğiniz miktarı girin ve işleme onay vererek AVAX Coin alma işlemini tamamlayın.