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Avatar Atakan'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı!
Ünlü kickboksçu ve Survivor eski yarışmacılarından “Avatar Atakan” lakabı ile tanınan Çağan Atakan Arslan koronavirüse yakalandı. Hastaneye kaldırılan Avatar Atakan sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tedavi altına alınan Avatar Atakan'ı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ziyaret etti.
Survivor ve Dünya Kickboks şampiyonlarından Avatar Atakan lakaplı Çağan Atakan Arslan da koronavirüse yakalandı. Avatar Atakan, kötü haberi sosyal medya hesabı Instagram’dan duyurdu.