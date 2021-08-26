Nisan ayında başlayan denizlerde av yasağının ne zaman biteceği merak ediliyor. Balıkçı teknelerinde yeni av sezonuna az bir süre kala hareketli günler yaşanırken, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Deniz suyu ve balıktan numuneler gönderdik ve 30 civarında parametreye baktık, balıklarımızda ve deniz suyunda insan sağlığını etkileyecek bir bulguya rastlamadık. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla balık yiyebilir. Midyede de problem yok" dedi. Balıkçı Muammer Korkmaz da, "Balığın pahalı olacağını tahmin etmiyorum. Bol olacak" dedi. Peki, Av yasağı ne zaman bitiyor 2021? Balık avı sezonu ne zaman başlıyor?

İlmek ilmek işledikleri ağları düzenli şekilde toplayarak teknelerine yükleyen balıkçılar, yasakların sona ereceği zamanı bekliyor. Çarşıbaşı ilçesindeki Yoroz Limanı'nda demirleyen balıkçılar, kimi zaman sıcak hava kimi zaman da yağmura rağmen ağlarının onarım ve bakım işlemlerini sürdürüyor.

BALIK AV YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Denizlerde av yasağı 1 Eylül'de bitiyor.

“AVLANMA TAMAMEN İKLİMSEL OLAYA DÖNÜŞTÜ”

Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, AA muhabirine, 2021-2022 av sezonu öncesinde balıkçıların hazırlıklarını artık tamamlamaya başladığını söyledi.

Hazırlıklarda teknelerin boya bakımının yanı sıra tamirat ve ağ onarımlarının yapıldığını ifade eden Mutlu, şöyle konuştu:

"Geçen yıllara göre av sezonları farklı oluyor. Her ne kadar bunlar bilimsel konular olsa da bizim gözlemlediğimiz kadarıyla avlanma tamamen iklimsel olaya dönüştü. Yani artık sıcaklıklar doğuya doğru kaymaya başladı. Tahmin ediyorum ki mevsimsel olarak bir aylık gibi oynama var. Onun için palamudu daha önce görmeyi beklesek de yeni görünmeye başladı. Şimdi istavrit için olta ile açılan balıkçıların avladıkları palamut var. Aşırı derecede görülen bir balık yok. Balıkçı umutludur, palamut ilginç bir balık. Hiç kendini göstermez çok iyi av olur, tam tersine çok görülür ama az av olur. Sıcaklıktan dolayı göçünü çok çabuk yapar. İbareler var, fena değil. İlerleyen günlerde daha da iyi olacağını düşünüyoruz."

"BALIKÇININ UMUDU HİÇ BİTMEZ"

42 yıldır balıkçılık yaparak yaşamını sürdüren Osman Kara, Yoroz Limanı'nda çalıştığı teknede devam eden yeni sezon hazırlıklarında, kendisi gibi 15 balıkçıyla birlikte ağların onarımını gerçekleştiriyor.

Hazırlıklarda son aşamaya geldiklerini aktaran Kara, "Ağların tamirini yapıyoruz, eskilerini değiştirip yenilerini ekliyoruz. Her sene rutin olarak bu yapılıyor. Bizde 7 boy ağ var. Yaklaşık 50 gün civarında sürüyor tamiri. Tamiri ağın denizdeki yıpranmasına da bağlı oluyor. Artık son aşamadayız ve bitmek üzere. Tekneler hazır, inşallah balık sezonu hayırlı olur. Balıkçının umudu hiç bitmez. Bu kadar insan denizden ekmek bekliyor. İnşallah güzel olacak." diye konuştu.

Balıkçılardan Mustafa Erçin ise bol ve bereketli bir sezon geçirmeyi umduklarını, denize açılan küçük teknelerden palamut ve lüferin olduğuna dair sevindirici haberler aldıklarını söyledi.

Sabahın erken saatlerinde mesaiye başladıklarını ifade eden Hikmet Tosun da ağların bakımının yapılmaması halinde parçalanabildiğini, masraflı olmasına rağmen bu bakımı her sene mutlaka yaptıklarını kaydetti.

25 yıldır balıkçılık yapan Selim Şahin ise birkaç güne kadar hazırlıkların tamamen biteceğini belirterek, "Ay sonunda herkes rızkını aramaya denize gidecek. Umutlu olmak lazım, olacak diye bakıyoruz. Bu kadar insan ekmek yiyor. Buranın fabrikaları da bunlar." dedi.

Bu sezon balık hem temiz hem bol olacak. Denizlerde av yasağı 1 Eylül'de bitiyor. Yetkililer, insan sağlığına zararlı bir durum olmadığını söylüyor. Balıkçılar da “Balık ucuz ve bol olacak” görüşünde.

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle ağ atacak balıkçılar, yeni sezondan oldukça umutlu. İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Deniz suyu ve balıktan numuneler gönderdik ve 30 civarında parametreye baktık, balıklarımızda ve deniz suyunda insan sağlığını etkileyecek bir bulguya rastlamadık. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla balık yiyebilir. Midyede de problem yok" dedi. Balıkçı Muammer Korkmaz da, "Balığın pahalı olacağını tahmin etmiyorum. Bol olacak" dedi.