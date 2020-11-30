- Haberler »
- Eğitim Haberleri »
- AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanır? Güz dönemi AUZEF sınav sonuçları 2020 detayları ile AUZEF final ve bütünleme tarihi...
AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanır? Güz dönemi AUZEF sınav sonuçları 2020 detayları ile AUZEF final ve bütünleme tarihi...
30 Kasım 2020 Pazartesi - 12:26 | Son Güncelleme : 30 11 2020 - 12:26
AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF ara dönem vize sınavları tamamlandı, gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Binlerce öğrenci merak için de beklerken, AUZEF, vize sınavı sonuçları duyurusunu sistem üzerinden açıklayacağı öğrenildi. İşte AUZEF sınav sonuçları 2020…
AUZEF sınav sonuçları, 29 Kasım'da sona erdi. Vize sınavlarının sona ermesiyle binlerce öğrenci sınav sonucu araştırmasına başladı. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF vize sonuçları hakkında merak edilenler…
AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AUZEF sınav sonuçları, geçmiş dönemdeki tarihler göz önünde bulundurulunca sonuçların 10 gün içerisinde yani 9 Aralık 2020 tarihine kadar açıklaması bekleniyor.
AUZEF FİNAL VE BÜTÜNLEME TARİHİ
Bitirme (Final) Sınavı : 02 - 10 Ocak 2021
Telafi (Bütünleme) Sınavı : 30 Ocak - 07 Şubat 2021