AUZEF sınav yerleri belli oldu mu 2021, AUZEF sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

AUZEF sınav yerleri açıklandı mı, AUZEF sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav giriş yerleri araştırması devam ediyor. Kasım ayında gerçekleştirilecek güz dönemi vize sınavının yaklaşmasıyla sınav yerlerine yönelik araştırmalar da daha arttı. İstanbul Üniversitesi tarafından sınav giriş belgeleri ile ilgili açıklama yaptı. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

AUZEF sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak, AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) 2021-202 güz dönemi vize sınavı için az bir süre kaldı. AUZEF vize sınavı detayları ise merak ediliyor. AUZEF sınav yerleri açıklandı mı, AUZEF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, nereden, nasıl alınır?

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, AUZEF sınav giriş belgelerinin, sınav tarihinden 1 hafta önce erişime açıldığı aktarıldı. Buna göre, 2021-2022 AUZEF güz dönemi vize sınavı giriş belgeleri bu hafta içerisinde açıklanacak.

AUZEF VİZE SINAVI NE ZAMAN?

2021-2022 AUZEF Güz dönemi vize sınavı 13-14 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Öğrenciler ara sınavda her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur. Örn; 14 ünite var ise 7, 12 ünite var ise 6, 10 ünite var ise 5 üniteden sorumludur. Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?

Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

• Riskli grupta (Covid-19 pozitif / temaslı) bulunan öğrenciler sınavlara ayrı salonda alınacaklar.

• Sınav bina ve salonlarına girilirken Öğrenci Kimlik Kartına gerek bulunmamaktadır. Öğrencilerin sınav salonuna girebilmeleri için yanlarında Sınav Giriş Belgesi ve TC Kimlik Kartı bulundurmaları yeterlidir.

• Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır.

• Ara sınava herhangi bir sebeple girmeyen öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.