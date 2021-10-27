AUZEF sınav tarihleri- AUZEF sınav yerleri! AUZEF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak, AUZEF güz dönemi ara sınavı ne zaman?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav tarihleri açıklandı, böylece İstanbul Üniversitesi tarafından ara sınav tarihleri netleşti. İÜ AUZEF tarafından yayımlanan duyuruya göre AUZEF güz dönemi ara sınavları kasım ayında yapılacak. Peki, AUZEF sınav yerleri belli oldu mu, AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AUZEF sınav tarihleri ve AUZEF sınav yerleri hakkında merak edilenler…

AUZEF sınavları ne zaman, AUZEF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) yeni eğitim ve öğretim yılı ara sınav tarihleri açıklandı. İÜ AUZEF takvimine göre, AUZEF güz dönemi ara sınavı kasım ayında gerçekleşecek. İşte AUZEF sınav tarihleri…

AUZEF sınav tarihleri, AUZEF güz dönemi ara sınavı ne zaman başlıyor?

Yayımlanan duyuruya göre güz yarıyılı ara sınav tarihi 13-14 Kasım 2021 olarak belirlendi. Öğrenciler bir dönemde aldıkları derslerin sınavlarına dört farklı oturumda katılır. Öğrenciler, ilgili oturumda sorumlu oldukları derslerin sınavlarını belirtilen süreler dâhilinde tamamlarlar.

AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AUZEF sınav yerleri ve sınav giriş belgeleri, öğrenciler tarafından AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile öğrenilebilecek. AUZEF sınav yerleri hakkında İstanbul Üniversitesi'nden az önce açıklama yapıldı. Fakülte "Sınav giriş belgelerinize AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile http://sinav.istanbul.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz." diye belirtti.