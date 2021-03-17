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AUZEF sınav tarihleri 2021 açıklandı! AUZEF online sınav ne zaman? İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi vize sınav tarihleri 2021

17 Mart 2021 Çarşamba - 7:23 | Son Güncelleme : 17 03 2021 - 7:23

AUZEF vize online sınav tarihleri belli oldu. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından bir açıklama yapıldı ve vize sınav tarihlerine yer verildi. AUZEF online sınav ne zaman? İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi vize sınav tarihleri 2021…


AUZEF sınav tarihleri açıklandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından bir açıklama yapıldı ve 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar dönemi vize sınavlarının tarihi duyuruldu. AUZEF online sınav ne zaman? İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi vize sınav tarihleri 2021…

AUZEF online sınav tarihleri 2021

AUZEFbahar dönemi ara sınavları 24 Nisan ile 2 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. AUZEF resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2020-2021 Bahar Yarıyılı Ara Sınav Tarihleri

24 Nisan 2021 Saati 10.0002 Mayıs 2021 Saati 23.59

Sınavlara hangi gün ve saatlerde girileceği http://esinav.istanbul.edu.tr adresinden daha sonra açıklanacaktır."

 

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