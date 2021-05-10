AUZEF sınav sonuçları sorgulanıyor! İÜ AUZEF vize sonuçları ne zaman açıklanacak, ara sınav sonuçları bugün açıklanır mı?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi ara sınavlarımın sona ermesinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. AUZEF öğrencileri “AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı, AUZEF ne zaman açıklanacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte AUZEF vize sonuçları…

Açık öğretim öğrencileri AUZEF vize sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih bekliyor. AUZEF 2021 bahar dönemi ara sınavları 24 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. İÜ AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları detayları…

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi ara sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil. Sınavlar, 7 Şubat'ta yapılmış ve sonuçlar da 13 Şubat'ta açıklanmıştı. AUZEF sınav sonuçlarının 11-12 Mayıs tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

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AUZEF SINAV TAKVİMİ 2021

Bahar dönemi - Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) : 12 - 13 Haziran 2021

Bahar dönemi - Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) : 17 - 18 Temmuz 2021

Mezuniyete Üç Ders Sınavı : 08 Ağustos 2021