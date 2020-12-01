AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İÜ 2020 güz dönemi AUZEF online sınav (e-sınav) sonucu sorgulama ekranı…

21-29 Kasım tarihinde sona eren İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi vize sınavları online çevrimiçi olarak yapılmıştı. İÜ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bahar Dönemi online güz dönemi ara sınavının sona ermesiyle gözler AUZEF sınav sonuçları aramalarına çevrildi. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? İÜ 2020 güz dönemi AUZEF online sınav (e-sınav) sonucu sorgulama ekranı…

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi vize sınavları sona erdi, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 21 Kasım saat sabah 06:00'da başlayan AUZEF güz dönemi sınavları 29 Kasım saat 23:59'da sona erdi. İstanbul Üniversitesi'nin yaptığı açıklamaya göre, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemi Ara (Vize) sınavlarına https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden giriş yapıldı. Peki AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi AUZEF online güz dönemi vize sonuçları nasıl sorgulanır?

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yapılan AUZEF sınav sonuçlarının 10 gün içinde açıklanması bekleniyor.

AUZEF SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

AUZEF vize sınav sonuçları kurumun resmi sitesinde açıklanacaktır. Sınav sonuçlarınızı http://esinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile görüntüleyebilirsiniz.