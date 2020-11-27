AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF online sınav sonuçları sorgulama

AUZEF sınav sonuçları hakkında yapılan araştırmalar yoğunlaştı. Konuyla ilgili İstanbul Üniversitesi’ne bağlı AUZEF, vize sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını akademik takviminde paylaştı. AUZEF, vize sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını belirtti.

AUZEF VİZE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) ara dönem sınav sonuçları, 29 Kasım 2020’den sonra açıklanacak.

AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF vize sınavları 21 Kasım 2020 – 29 Kasım 2020 tarihlerinde yapılıyor. Sınavlara bu tarihlerde 24 saat boyunca istenilen gün ve saatte erişebilirsiniz. Koronavirüs salgınından dolayı uzaktan yapılan sınavlar için sistem üzerinden Çevrimiçi (Online) Sınav Sitemine girmenizin ardından karşınıza sınav kurallarını içeren bilgiler çıkacak ve bunu onaylamanız gerekecek. Bu bilgileri düzgün bir şekilde okunması tavsiye edildi.

Sınavın başlamasının ardından ekranda ilgili derse ait bir soru ve o soruya ait yanıt şıkları gelecektir. Soruyu yanıtlamak adına cevap şıklarından birini seçip ‘Cevapla ve Sonraki Soru’ butonuna tıklamanız lazım. Soruyu boş bırakmak isterseniz ‘Soruyu Boş Bırak’a tıklayarak da sıradaki soruya geçebilirsiniz. Ara sınavda derslerden aldığınız notlar başarı notunuzu yüzde 40 seviyesinde etkileyecektir.

AUZEF SINAV EKRANI GİRİŞİ

Çevrimiçi (online) sınav sistemine ‘https://esinav.istanbul.edu.tr' İnternet sitesinden giriş yapabilirsiniz. Çevrimiçi (online) sınavlarınızda cep telefonlarınızdan giriş yapmak yerine bilgisayarlarınızdan ya da tabletlerinizden giriş yapmayı seçmelisiniz, sınavlarınızı daha kolay yapmanıza yardımcı olacaktır.

Çevrimiçi (online) sınav sistemine AKSİS kullanıcı isminizi ve parolanızı yazdıktan sonra ‘Giriş’ butonuna basarak girebilirsiniz. Parolanızı unutmanız hâlinde Giriş sayfasında bulunan ‘Parola Yenileme’ butonuna basarak yeni parola edinebilirsiniz.

AUZEF SINAV EKRANI