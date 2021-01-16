AUZEF sınav sonuçları 2021 açıklandı! İstanbul Üniversitesi giriş sayfası AUZEF final sonuçlarını sorgulama ekranı

İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavları 2-10 Ocak 2021 tarihlerinde online olarak yapıldı. Sınavlarını tamamlayan AUZEF öğrencileri final sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. AUZEF sonuçları açıklandı mı? sorusu sorgulanırken, beklenen açıklama geldi. AUZEF final sonuç ekranı…

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? sorusu yanıt buldu. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri final sınavlarını online olarak 2-10 Ocak tarihleri arasında tamamladı. Online sınavların tamamlanmasının ardından öğrenciler sonuç duyurusu bekliyordu ve beklenen açıklama yapıldı. AUZEF sınav sonuçları sorgulama…

AUZEF final sonuçları öğren

AUZEF final sınavları ders notunun yüzde 60’ını etkiliyor. Sınava giren öğrencilerin sonuçlarını ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 16 Ocak Cumartesi günü AUZEF final sınavı sonuçları açıklandı. Öğrenciler e sınav web sitesi üzerinden kullanıcı adı ve parolalarıyla sisteme giriş yapıp sonuçlarını öğrenebiliyor.

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AUZEF sınav sonuç itirazı nasıl yapılır?

Sınav sonuçlarına itiraz, sınavın bitiş tarihinden itibaren üç gün içinde yapılır. Bu süre Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yeniden belirlenebilir.

İtirazlar, kimlik bilgileri açık olmak koşulu ile yazılı dilekçe veya dijital ortamda yapılır. Belirlenen süre dışında yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır ve sonuçlar ilgili öğrenciye yazı ile veya elektronik ortamda bildirilir.

Sınav sonuçlarına itiraz maddi hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez.