AUZEF sınav giriş sistemi ekranı! AUZEF Bahar dönemi sınav takvimi 2021 (Kovid Pozitif olanlar sınava girebilecek mi?

AUZEF sınav giriş ekranı sınav olacak öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Bahar dönemi ara sınava girecek olan öğrenciler, vizelerini online olarak tamamlayacak. Koronavirüse yakalanan öğrenciler koronavirüs olduklarını belgelemeleri halinde sınavlara daha sonraki günlerde girebilecek. İşte, AUZEF online sınav giriş ekranı linki ve AUZEF Bahar dönemi sınav takvimi 2021…

AUZEF KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

"24 Nisan – 05 Mayıs 2021 tarihleri arasında "Kovid Pozitif" hasta olduğunu gösteren resmi belgeyi çözüm merkezi üzerinden Fakültemize ileten öğrencilerimizin sınavları daha sonra ilan edilecek bir tarihte yapılacaktır."

AUZEF SINAVI İÇİN TIKLAYINIZ

Her ders için sınav takviminden bir gün belirlendi. Belirtilen günde https://esinav.istanbul.edu.tr adresinden ilgili derse ait sınav 04.00 ile 23.59 saatleri arasında istenilen zaman gerçekleştirebilecek.

Tarih Sınavların Başlama Saati Sınavların Bitiş Saati 24 Nisan 2021 04.00 23.59 25 Nisan 2021 04.00 23.59 26 Nisan 2021 04.00 23.59 27 Nisan2021 04.00 23.59 28 Nisan 2021 04.00 23.59 29 Nisan 2021 04.00 23.59 30 Nisan 2021 04.00 23.59 1 Mayıs 2021 04.00 23.59 2 Mayıs 2021 04.00 23.59 3 Mayıs 2021 04.00 23.59 4 Mayıs 2021 04.00 23.59 5 Mayıs 2021 04.00 23.59

Sınavlara belirtilen günde, belirtilen saatler arasında girmeyen öğrenciler için hiçbir şekilde mazeret sınavı açılamayacak. Ara sınavda (vize) her bir ders için 35 dakika süre verilecek olup çoktan seçmeli 25 adet soru yöneltilecek

Çevrim içi (online) Sınav Sitemine giriş yaptıktan sonra karşınıza sınav kurallarını içeren bilgiler gelecek ve bunu onaylamanız istenecektir. Lütfen bu ekrandaki bilgileri çok dikkatli bir şekilde okuyunuz.



Sınava başladıktan sonra size bilgisayar ekranından ilgili derse ait bir soru ve o soruya ait cevap şıkları gösterilecektir. Soruyu cevaplamak için cevap şıklarından birini işaretleyip “Cevapla ve Sonraki Soru” butonuna tıklamanız gerekmektedir. Soruyu boş bırakmak isterseniz “Soruyu Boş Bırak” seçeneğini seçerek de sıradaki soruya geçebilirsiniz.?.

Sıradaki soruya geçtikten sonra kontrol veya düzeltme amacıyla önceki soruya/sorulara kesinlikle dönülemez.?



?Sınavın herhangi bir anında “Sınavı Bitir” butonuna basmanız halinde karşınıza bir uyarı ekranı gelecektir. Bu ekrandaki “Sınavımı Bitirmek İstiyorum” butonunu da onaylarsanız sınavınız sonlandırılır. Böyle bir durumda bir daha hiçbir koşulda ilgili dersin sınavına tekrar girilemez ve herhangi bir koşulda yeni bir sınav hakkı tanınamaz.



?Sınav süresi tamamlandığında devam etmekte olduğunuz dersin sınavı otomatik olarak sistem tarafından sonlandırılır. Bu durumda sınav sonlandırılıncaya kadar sorulara verdiğiniz cevaplar değerlendirme sırasında dikkate alınır.



?Online sınavlara internet bağlantısı olan kişisel bilgisayarınız/tabletiniz veya cep telefonunuzdan girebilirsiniz. Meydana gelebilecek elektrik/internet kesintisi vb. sorunlardan fakülte sorumlu değildir. Gerekli tedbirleri almak öğrencinin sorumluluğundadır.



?Herhangi bir dersinizden ara sınava (vize) giriş yaptıktan sonra, sınav sırasında elektrik kesintisi, internet bağlantınızın kopması ve benzeri sebeplerle sınavınızın yarım kalması durumunda, yarım kalan sınavınızı tamamlamak üzere aynı gün içerisinde sınavınıza tekrar giriş yapabilir ve sınavınızı tamamlayabilirsiniz.



Sınavınıza tekrar girdiğinizde kullanacağınız süre, o dersin sınavının toplam süresinden, aynı dersin sınavına önceki girişte/girişlerde kullandığınız süre/süreler çıkarılarak hesaplanır.



Bir dersten yarım kalan sınavınızı tamamlamak için, 25 (yirmibeş) soruluk sınavlarda, sınava ilk girişiniz dâhil en fazla 3 (üç), 10 (On) soruluk sınavlarda, sınava ilk girişiniz dâhil en fazla 2 (iki) giriş hakkı kullanabilirsiniz.



Bir dersin sınavı sırasında Sınavı Bitir butonuna basarak sınavınızı tamamlarsanız veya sınav süreniz bittiği için sınavınız sistem tarafından tamamlanırsa sınava tekrar giriş hakkınız bulunsa bile o sınava tekrar giremezsiniz.



?Ara sınavda (vize) soruları dersin kitabı, videosu ve sunumları dikkate alınarak hazırlanmıştır.



Ara sınavda (vize) dijital kitabınız 8 bölüm ise vize sınavında ilk 4, 10 bölüm ise vize sınavından ilk 5, 12 bölüm ise vize sınavından ilk 6, 14 bölüm ise vize sınavından ilk 7 bölümden sorumlu olursunuz.?



?Sınav sisteminde yoğunluktan kaynaklı sorunlar yaşamamanız için sınavlarınızı günün son saatlerine bırakmamanız önem arz etmektedir.



Ara sınav ile ilgili sorunlarınız için “AUZEF Çözüm Merkezi” https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/ üzerinden talep oluşturabilirsiniz.?