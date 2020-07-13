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- AUZEF psikoloji bölümü açıldı mı? İstanbul Üniversitesi yeni AUZEF programlarını açıkladı!
AUZEF psikoloji bölümü açıldı mı? İstanbul Üniversitesi yeni AUZEF programlarını açıkladı!
13 Temmuz 2020 Pazartesi - 18:05 | Son Güncelleme : 13 07 2020 - 18:05
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bünyesinde 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı itibarıyla ilk defa öğrenci alacak yeni açıköğretim programlarını açıkladı. Sosyal medya üzerinden AUZEF’in uzaktan psikoloji bölümü açılması psikoloji bölümünde okuyan öğrenciler tarafından eleştirilirken, söz konusu haberlerin ardından arama motorları üzerinden AUZEF psikoloji bölümü açıldı mı? sorusuna cevap arıyor.
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bünyesinde 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı itibarıyla ilk defa öğrenci alacak yeni açıköğretim programlarını açıkladı. Peki, AUZEF psikoloji bölümü açıldı mı?
AUZEF PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ AÇILDI MI?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nin yeni açıköğretim programları arasında psikoloji bölümü de yer alıyor.
Öte yandan psikoloji eğitiminin uzaktan verilmesine karşı çıkan psikoloji öğrencileri sosyal medya üzerinden #psikolojiaçıköğretimolamaz etiketiyle durumu eleştirdi.