AUZEF online sınav sonuçları açıklandı mı? esinav.istanbul.edu tr üzerinden AUZEF sınav sonuçları final 2020 sorgulama

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavları online sistem üzerinden geçtiğimiz günlerde tamamlandı. AUZEF Bahar Dönemi Bitirme (Final) sınavları 10 Temmuz 2020 saat 06:00’da başladı, 20 Temmuz 2020 saat 23:59'da sona erdi. Sınavların tamamlanmasının ardından merakla AUZEF sınav sonuçları bekleniyor. Peki, AUZEF online final sonuçları açıklandı mı?

AUZEF final sürecinin sona ermesinin ardından öğrenciler sonuçları merakla bekleniyor. Corona virüsü sebebiyle online olarak yapılan AUZEF final sınav sonuçları merak ediliyor. Final sınavında alınan notlar başarı notunu yüzde 75 oranını etkilediğinden, heyecan dorukta. Peki, AUZEF final sonuçları açıklandı mı?

AUZEF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF final sonuçları için henüz bir resmi açıklama yapılmadı ancak bir önceki sınavın sonuçları sınavdan üç gün sonra açıklanmıştı. Buna bağlı olarak öğrenciler sık sık AUZEF resmi ve sosyal medya sayfalarını ziyaret ediyor.

AUZEF SINAV SONUÇLARI FİNAL 2020 SORGULAMA

Çevrimiçi (Online) Ara Sınav sonuçları Çevrimiçi (Online) Sınav Sistemi https://esinav.istanbul.edu.tr üzerinden ilan edilecek.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nden yapılan açıklama şu şekilde;

Değerli Öğrencilerimiz,

Bahar Dönemi Bitirme (Final) sınavları 10 Temmuz 2020 saat 06:00'da başlamış olup 20 Temmuz 2020 saat 23:59'da sona erecektir. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi Bitirme (Final) sınavlarına https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden girebilirsiniz.

Çevrimiçi (online) sınavlarınıza cep telefonlarınızdan giriş yapmak yerine bilgisayarlarınızdan giriş yapmayı tercih etmeniz ve toplamda 11 günlük sınav tamamlama süresi bulunduğundan dolayı sınavlarınızı zamana yaymanız akademik başarınızın yükseltilmesi açısından önem arz etmektedir.

Öğrencilerimizden, çevrimiçi (online) sınavların başladığı ilk gün ilk saatlerde ve son günlerde sınav sisteminde yoğunluk olabileceğini göz önünde bulundurmalarını, sınavlarına girmek için diğer zaman dilimlerini tercih etmelerini önemle rica ediyoruz.”