AUZEF kayıtları ne zaman, belli mi? İstanbul Üniversitesi açıköğretim kaydı nasıl yapılır?

AUZEF kayıt tarihleri belli oldu. Online olarak yapılacak İstanbul Üniversitesi açıköğretim kaydı hakkında araştırmalar da arttı. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında açıköğretim fakültesine kayıt yaptıracak adaylar işlemlerini 1 Eylül’den itibaren gerçekleştirecek. İşte AUZEF 2020 açıköğretim kayıtları ile ilgili bilgiler…

İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt tarihleri hakkındaki araştırmalar yoğunluk kazanmıştı ki üniversite AUZEF kayıtlarının açıklandığını duyurdu. İÜ tarafından yapılan açıklamada kayıtların alınacağı tarihler duyurulurken, adaylardan http://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden “Hesap Oluştur” sekmesini tıklayarak formda gerekli alanların doğru bir şekilde doldurulması istendi. İstanbul Üniversitesi açıköğretim kaydı nasıl yapılır? AUZEF kayıt tarihi…

İÜ AUZEF KAYITLARI NE ZAMAN?

Başvuru ve kayıt işlemleri 01- 30 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

İÜ İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURU KOŞULLARI

ÖSYM tarafından öğrenci yerleştirilen yükseköğretim kurumlarında halen öğrenci ya da bu yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar (yabancı uyruklu olanlar da dâhil),Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup mezuniyetlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından (YÖK) Denklik Belgesi ile belgeleyenler,

Sınavsız ikinci üniversite kapsamında fakültemize başvuruda bulunabilir.