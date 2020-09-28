AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır? AUZEF kayıt yenileme tarihi ve AUZEF sınav takvimi 2020- 2021!

2020-2021 İÜ AUZEF Güz ve Bahar Dönemi Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme tarihleri belli oldu. İstanbul Üniversitesi'nin, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine (AUZEF), YKS ile kayıt hakkı kazanan öğrenciler 31Ağustos - 04 Eylül 2020 tarihlerinde kayıt işlemlerini gerçekleştirdi. 2020-2021 AUZEF, güz dönemi de bugün başladı. Peki, AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır? AUZEF sınav takvimi 2020
AUZEF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Kayıt yenileme işlemleri adım adım şu şekilde yapılıyor.
1. AKSİS'e girilir,2.OBS'ye tıklanır,
3.'Harç Bilgileri' tıklanır,
4.Referans numarası görüntülenir.
Ödemenizi Halkbank Şube/ATM'lerinden ya da aynı sistem üzerinden sanal pos ile yapabilirsiniz.
http://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden “Hesap Oluştur” sekmesini tıklayınız. Formda gerekli alanları doğru bir şekilde doldurunuz. (“Kullanıcı adı” ve” Kullanıcı Aktifleştirme Bağlantısı” e-posta adresinize gönderileceği için bilgilerinizi doğru girdiğinizden emin olunuz.) E-posta adresinize gönderilen Kullanıcı Aktifleştirme Bağlantısına tıklayarak hesabınızı aktifleştiriniz.
http://basvuru.istanbul.edu.tr/ adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yapınız. Sol menüde bulunan “Profil” seçeneğini tıklayarak fotoğraf, özel durum ve iletişim bilgilerinizi düzenleyiniz. Bilgilerinizin eksiksiz ve doğru olduğundan emin olunuz
YÖKSİS’te eğitim bilgisi bulunmayan adayların mezun oldukları ya da halen eğitim aldıkları yükseköğretim kurumu ile iletişime geçerek eğitim bilgilerini YÖKSİS’e işletmeleri gerekmektedir aksi takdirde başvuru yapamazlar. Önlisans öğrencileri/mezunları sadece önlisans programlarına başvuru yapabilir.
-Lisans öğrencileri/mezunları önlisans ve lisans programlarına
başvuru yapabilir.
-Program tercihinde bulunurken doğru programı tercih ettiğinizden
emin olunuz. Onay SMS’i geldikten sonra program değişikliği yapılamaz.
-Adaylar kayıtlı/mezun oldukları aynı isimdeki programa, (Örneğin
İktisat programı öğrencileri/mezunları, İktisat programına) kayıt yaptıramazlar.
AUZEF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME TARİHİ
AUZEF SINAV TAKVİMİ 2020 - 2021!