AUZEF kayıt yenile tarihleri uzatıldı! AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme 2021 nasıl yapılır, AUZEF kayıt yenileme son tarih ve kayıt yenileme ücreti…

AUZEF kayıt yenile işlemi 26 Şubat 2021 saat: 23.59’da sona eriyordu, ancak İstanbul Üniversitesi (İÜ) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi açıklama yaparak kayıt yenile tarihlerinin uzatıldığını duyurdu. İstanbul Üniversitesi (İÜ) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine (AUZEF) Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme 2021 nasıl yapılır, AUZEF kayıt yenileme son tarih ve kayıt yenileme ücreti…

2021 yılı AUZEF Bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemleri, 22 Şubat 2021 saat: 11.00’de başladı. İstanbul Üniversitesi (İÜ) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada dün sona ermesi beklenen kayıt yenileme tarihlerinin uzatıldığını duyurdu. AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme 2021 nasıl yapılır, AUZEF kayıt yenileme son tarih ve kayıt yenileme ücreti…

AUZEF kayıt yenile tarihi son gün ne zaman?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nden yapılan açıklamada 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemlerinin 8 Mart 2021 saat 23.59'a kadar uzatıldığı duyuruldu.

Değerli Öğrencilerimiz,2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemleri 8 Mart 2021 Pazartesi günü saat 23:59'a kadar uzatılmıştır.

Kayıt yenileme kılavuzuna https://t.co/nWiEXSoE7S adresinden ulaşabilirsiniz. pic.twitter.com/Z2Zdvn6wRM — İstanbul Üniversitesi AUZEF (@acikveuzaktan) February 26, 2021

AUZEF Bahar dönemi kayıtları yenileme nasıl yapılır?

AUZEF kayıt yenileme işlemi için referans numaranız ile dönem ücretini ödemeniz yeterlidir.

AUZEF kayıt yenileme işlemi için tıklayınız

AKSİS sistemine (https:/aksis.istanbul.edu.tr/) giriş yaptıktan sonra “Harç Bilgileri” kısmından “Referans Numara’sına ulaşabilirsiniz.

Ödemenizi Referans numarası ile Halkbank Şube/ATM’lerinden gerçekleştirebilir ya da AKSİS sistemi üzerinden online ödeme yapabilirsiniz.

Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için aynı sayfada yer alan

“Ödeme Yap” butonunu tıklayınız.

AUZEF Bahar Dönemi kayıt yenileme kılavuzu için tıklayınız

AUZEF üstten ders alma koşulları

Kayıt yaptırdığı öğretim yılının ikinci yarıyılından itibaren alması gereken tüm derslerinden başarılı olanlardan AGNO'su 2,50 ve üstünde olan öğrenciler geçtikleri yarıyılın derslerinin yanında ön şartlı veya bağlantılı şartlı olmayan üst yarıyılın ders/derslerini de alabilir.

Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, kayıt yaptırdığı öğretim yılının ilk yarıyılında okutulan tüm derslerini almak zorunda olup üst yarıyıllardan ders alamaz.

Lisans programlarında ikinci yarıyıldan ders alan öğrenci altıncı ve sekizinci

yarıyıllardan; üçüncü yarıyıldan ders alan öğrenci yedinci yarıyıldan; dördüncü yarıyıldan ders alan öğrenci ise sekizinci yarıyıldan üstten ders alamaz.

Üstten alınan dersler ile beraber alınan toplam kredi miktarı yarıyıldaki kredi yükünün % 50'sinden fazla olamaz.

AKSİS sistemine giriş yapılarak OBS seçilir. Açılan ekranda ‘DersAlma’ sekmesine tıklanarak kurallara uygun olarak dersler seçilir.