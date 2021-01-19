AUZEF harf notları belli oldu! AUZEF harf notları nasıl öğrenilir? AUZEF harf notu aralığı (karşılığı)

AUZEF harf notları ne zaman açıklanacak 2021? sorusu yanıt buldu. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından 2-10 Ocak tarihleri arasında düzenlenen online sınavların sonuçları geçtiğimiz gün açıklandı. AUZEF final sınav sonucu sorgulama işlemi AUZEF giriş sayfasından yapılabiliyor. AUZEF harf notları nasıl öğrenilir? AUZEF harf notu aralığı…

AUZEF yani İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi final sınavı sonuçları öğrencilerin erişimine açıldı. AUZEF Dekanı Prof. Dr. Levent Şahin tarafından yapılan açıklamada, 2021 AUZEF sınav sonuçlarının açıklandığı bildirdi. AUZEF harf notları nasıl öğrenilir? AUZEF harf notu aralığı…

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AUZEF harf not açıklandı!

AUZEF Dönem Sonu Ders Notlarının Ortalamaları (Harf Notları) belli oldu. İşlem adımları için; Aksis http://aksis.istanbul.edu.tr , OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi), Öğrenim Bilgileri sürecini geçtikten sonra Sınav Sonuçları ve Notlarını http://obs.istanbul.edu.tr/OgrenimBilgileri/SinavSonuclariVeNotlar/ linkinden kontrol edebilirsiniz.

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Harf notumu nasıl öğrenebilirim?

Bitirme sınavları değerlendirildikten sonra otomasyon sistemine ilgili derslere ait notlar aktarılır. Not aktarımı tamamlandıktan sonra almış olduğunuz derslere ait harf notları hesaplanmaktadır. Harf notlarınızı https://aksis.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaparak öğrenebilirsiniz.

İstanbul Üniversitesi not sisteminde AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD, FD ve FF harf notları kullanılmaktadır. Her harf notuna karşılık gelen bir katsayı vardır. Öğrenciler harf notuna bakarak dersten başarılı olup olmadıklarını öğreniyorlar.

AUZEF ders geçme notu kaç?

Öğrencilerin, yarıyıl/yıl içi etkinlik notlarına bakılmaksızın bir dersten koşullu veyadoğrudan geçebilmeleri için açıköğretim programlarında yarıyıl/yılsonu sınavından 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 40 (kırk), uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 (elli) puan almaları gerekir. Bitirme/bütünleme sınavında bu değerlerin altında not alan veya bu sınavlara girmeyen öğrenciler FF harf notu alarak başarısız sayılır.

AUZEF sınav notu nasıl hesaplanıyor?

Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki derslerin, çoktan seçmeli test olarak merkezi usulle yapılan sınavlarının değerlendirmesinde sadece öğrenci cevap kağıtları dikkate alınır. Bir derse ait sınavlar ve diğer tüm etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir.

Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki tüm derslerde, bir ders için Ham Başarı Puanı hesaplanırken yarıyıl/yıl içi etkinliklerin etkisi en fazla %40, yarıyıl/yıl sonu sınavının etkisi ise en az %60 ağırlık katsayısı alınarak ortalama puan hesaplanır.

Uzaktan öğretim programlarında, Ders Ham Başarı Puanı hesaplanırken derse devam ile ilgili durum, yarıyıl/yıl içi etkinlik puanına %20 ağırlık katsayısı ile etki eder. Sadece bir ara sınavın yapıldığı uzaktan öğretim programlarında yarıyıl/yıl içi etkinliklerin puanı hesaplanırken derse devam durumunun etkisi %20; ara sınavın etkisi %80'dir. Derslerin ham başarı puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Uzaktan öğretim programlarındaki derslerde; [(Derse Devam Puanı) x 0,20 + (Ara Sınav Puanı) x 0,80] x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60

Açık öğretim programlarındaki derslerde; (Ara Sınav Puanı) x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60