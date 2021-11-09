AUZEF 2021 sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AUZEF giriş belgesi nasıl alınır, İstanbul Üniversitesi Açıköğretim AUZEF güz dönemi ara sınav ne zaman?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi üzerinden eğitim alan öğrenciler merakla AUZEF sınav giriş belgesi sorgulaması yapıyor. Hafta sonu gerçekleşecek olan sınava katılım sağlayacak olan adaylar belgelerinin yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanır?

İstanbul Üniversite Açıköğretim öğrencileri AUZEF sınav giriş belgesi için sık tık AUZEF sitesini kontrol ediyor. Vizeler bu hafta sonu yüz yüze yapılacak. Peki, 2021 AUZEF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanır? AUZEF sınav yerleri ne zaman açıklanır?

AUZEF SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Sınav Giriş Belgeleri sınavlardan bir hafta öncesinde yayınlanmakta ve web sayfamız (auzef.istanbul.edu.tr) üzerinde duyurusu yapılmaktadır. Sınav kuralları detaylı olarak Sınav Giriş Belgesinde yer almaktadır.

Sınav bina ve salonlarına girilirken Öğrenci Kimlik Kartına gerek bulunmamaktadır. Öğrencilerimizin sınav salonuna girebilmeleri için yanlarında Sınav Giriş Belgesi ve TC Kimlik Kartı bulundurmaları yeterlidir.

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AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda 2021-2022 eğitim öğretim yılında açık öğretim programı uygulayan tüm Üniversitelerde olduğu gibi İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi sınavları da yüz yüze yapılacak. Bu kapsamda güz yarıyılı ara sınav tarihi 13-14 Kasım 2021 olarak güncellenmiştir.

Sınavlar 81 ilde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir. Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilir. Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır. Ara sınava herhangi bir sebeple girmeyen öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.



Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60'tır.

Sınav soruları, ilgili derse ait dersin kitabı, videosu ve sunumları dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Öğrenciler, ara sınavda her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur. Örn; 14 ünite var ise 7, 12 ünite var ise 6, 10 ünite var ise 5 üniteden sorumludur.