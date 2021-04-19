Audi Q2 505 bin TL'den yollara çıktı!

Audi’nin dört yıl önce pazara sunduğu ve Q model ailesinin en küçüğü olan Q2 yenilendi.

Audi Q2 yenilenen haliyle Türkiye’de 35 TFSI motor seçeneği ile Advanced ve S line donanım seviyelerinde showroomlarda satışa sunuldu. Yenilenen Audi Q2’de göze ilk çarpan, tasarımındaki detaylar oluyor. Karakteristik olarak sağlam, sportif ve çok yönlü bir ailenin üyesi olan Q2 yeni haliyle de gücünü ve sunduğu güveni görünümüne yansıtıyor. Kompakt SUV’un yeni boyutlarında sadece uzunluğunun artığı; eskisinden 17mm uzayarak 4,21 metreye ulaştığı görülüyor. 2,60 metrelik aks mesafesi, 1,79 metrelik genişliği ve 1,54 metrelik yüksekliği ise değişmiyor. Bu boyutlar ve spor süspansiyonuyla modelin sürtünme katsayısı da kendi sınıfı için son derece başarılı bir değere; 0,31'e ulaşıyor. Fiyatlar 505.6 ile 528 bin TL arasında değişiyor.

TFSI motorun verimi

Yenilenen Audi Q2 Türkiye’de Advanced ve S line donanım paketleriyle alınabiliyor. Gövdenin alt kısmında, Advanced donanımda Manhattan gri; S line donanımda ise gövde renginde boyanmış eklemeler, her iki donanım seviyesinde gövde renginde ayna korumaları ve ön tarafta alüminyum şeritler bulunuyor. C sütunu kaplamaları da Advanced donanımda Metalik Manhattan gri; S line donanımda ise Selenit gümüş renginde sunuluyor. Kompakt SUV’un yenilenmiş hali, Q2 35 TFSI olarak Türkiye’de satışa sunuluyor. 1.5 litrelik TFSI motor 150 PS güç çıkışına sahip ve 1.500 ile 3.500 devir arasında 250 Nm tork üretiyor. COD; yani düşük yük ve motor hızlarında, ikinci ve üçüncü silindiri geçici olarak devre dışı bırakan verimlilik sisteminin yer aldığı model, 0'dan 100 km/s hıza 8,6 saniyede ulaşabiliyor ve 218 km / s maksimum hız değerine sahip.

Kişiselleştirmeye açık model



Yeni Q2’de ekranlar neredeyse tamamen yenilenmiş. MMI radyo plus standart olarak sunulurken, MMI Navigasyon paketi isteğe bağlı olarak alınabiliyor. Audi Q2’nin Türkiye’de satılan Advanced ve S Line donanımlarında Opsiyonel olarak sunulan Konfor ve Teknoloji paketleri de Q2 modeli kişiselleştirmeye imkan tanıyor.

Konfor paketinde, Leatherette deri döşeme, alüminyum iç görünüm ve ambiyans aydınlatma paketi ile ön koltuk ısıtması sunulurken, isteğe bağlı alınabilen diğer paket olan Teknoloji paketinde, her iki donanım seviyesinde için, Audi akıllı telefon ara yüzü, AUX girişi, 10 GB müzik belleği, 8 hoparlör ve Audi sanal kokpit plus yer alıyor. MMI Navigasyon paketi isteğe bağlı olarak sunulurken, yine Bang&Olufsen ses sistemi de opsiyonel seçenekler arasında yer alıyor.