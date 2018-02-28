ATV yayın akışında bugün neler var? - 28 Şubat Çarşamba

28 Şubat Çarşamba gününe ait olan ATV yayın akışı, sabah 06:45’de “Beni Bırakma” adlı dizinin tekrar bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Sevilen dizinin tekrar bölümünü seyrederek sabaha güzel bir başlangıç yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Sen Anlat Karadeniz” adlı sürükleyici dizinin yepyeni bölümünü seyredebileceksiniz. Her karesinde aksiyon ve heyecan yaşatan dizi mükemmel bir akşam geçirmenize yardım edecek. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

Sabah 06:45’de “Beni Bırakma” adlı dizi nin tekrar bölümünü izleyebileceksiniz. Hemen ardından 08:00’da “Kahvaltı Haber leri” adlı sabah bülteni karşınıza çıkıyor. Haber dünyasının tüm çalkantılarını detayları ile ekranlarınız karşısından analiz edebilirsiniz. Sağlık , ekonomi, yaşam, spor hava durumu ve siyaset gibi konu alanlarına ait tüm sıcak gelişmeler sizlerle olacak. 10:00’da “Müge Anlı Tatlı Sert” adlı sabah programı ekranlara geçiyor. Hafta içi her gün ATV ekranlarında yerini alan yayından yaşanmış pek çok hayat hikayesini öğrenebileceksiniz. Geçmiş dönemlerde meydana gelmiş cinayetler, izine rastlanılamayan kayıplar ve ailesini bulmaya çalışan kişiler programın konusunu oluşturacak.

13:00’da “ATV Gün Ortası” adlı haber bülteni yayın akışında bulunacak. Haber dünyasının tüm sıcak gelişmelerini ve detaylarını genel anlamda bu öğle bülteninden öğrenebileceksiniz. Sağlık, ekonomi, yaşam, piyasa, hava durumu ve spor gibi daha akla gelebilecek pek çok konu alanına ait gelişmeler sizlerle olacak.

14:00’da “Beni Bırakma” adlı dizinin yepyeni bölümünü seyredebileceksiniz. Sevilen dizinin yeni bölümünü izlerken keyifli ve heyecanlı anların tadını çıkartabilirsiniz. Ardından saat 16:20’de “Esra Erol’da” adlı güncel yaşam programı ile yayın akışı devam ediyor. Yaşanmış hayat hikayelerini ayrıntıları ile ATV ekranlarınızdan izleyebileceksiniz. Kayıplar ve cinayet olayları hakkında tüm gelişmeler programda ele alınıyor ve muhabir ekibinin araştırmaları ile gün yüzüne çıkartılıyor.

19:00’da “ATV Ana Haber” adlı akşam bülteni sizlerle olacak. Haber dünyasının tüm sıcak gelişmelerini ekranlarınız karşısından öğrenebileceksiniz. Gündemi meşgul eden gelişmeler, ayrıntılı ve çarpıcı konu başlıkları yayın akışına aktarılıyor. 20:00’da “Sen Anlat Karadeniz ” adlı dizinin yepyeni bölümü sizlerle! Nefes kesen dizinin yeni bölümünde yine birbirinden farklı heyecanlı anlara tanıklık edebileceksiniz.

Gece kuşağında ise ilk olarak 00:15’de “Son Durak” adlı güncel program sizlerle olacak. Hemen ardından 01:15’de “Kanatsız Kuşlar”, 04:00’da ise “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” adlı iki dizinin tekrar bölümünü seyredebileceksiniz.