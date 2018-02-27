ATV yayın akışında bugün neler var? - 27 Şubat Salı

Sabah saat 08:00’da “Kahvaltı Haberleri” adlı bülten sizlerle olacak. Siyaset, sağlık, yaşam, ekonomi ve piyasa gibi hemen hemen her alandaki sıcak gelişmeleri ekranlarınız karşısından seyredebilirsiniz. Ardından 10:00’da “Müge Anlı ile Tatlı Sert” adlı sabah programı ekranlarınızda. Yaşanmış pek çok acıklı hikayeyi ve kayıp dosyalarını bu güncel yaşam programında görebileceksiniz.
13:00’da “ATV ile Gün Ortası” adlı bülten karşınıza çıkıyor. Habere dair tüm gelişmeleri genel hatları ile bu bültende görebilir ve gündemde neler olup bittiğini öğrenebilirsiniz. Gün ortasının devamında “Beni Bırakma” adlı dizinin yeni bölümünü seyredebileceksiniz. Ardından 16:20’de “Esra Erol’da” adlı güncel yaşam programı ekranlarınızı dolduruyor. Yaşanmış tüm hayat hikayelerini ekranlarınız karşısından izleyebilecek ve renkli anlara tanıklık edebileceksiniz.
19:00’da “ATV Ana Haber” adlı akşam bülteni sizlerle olacak. Haber dünyasının tüm sıcak gelişmelerini akşam bülteninden seyredebileceksiniz. Siyaset, sağlık, ekonomi, yaşam ve piyasa gibi daha akla gelebilecek tüm konu içeriği hakkındaki gelişmelerden haberdar olabileceksiniz. 20:00’da “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” adlı dizinin yepyeni bölümü sizlerle! Yeni bölümde, Hızır yine farklı planlar peşinde koşuyor, Ekrem’in yaptıkları tüm işleri tersine çeviriyor. Ailenizle birlikte nefes kesen bu yeni bölümü sakın seyretmeyi unutmayın!
Gece kuşağında ise dizilerin tekrar bölümlerini ve renkli filmleri izleyebilirsiniz. İlk olarak 23:30’da “Kim Milyoner Olmak İster?” adlı yarışma programı başlıyor. Genel kültürden sağlığa, yaşamdan ekonomiye, piyasadan tarihe kadar akla gelebilecek her konu alanında soru paylaşımı yapılıyor. Baraj soruları ile daha sürükleyici anlar yaşatan programı seyrederken hem yarışmacıların heyecan dolu anlarına tanıklık edebilecek hem de kendinizi yarıştırma imkanı elde edeceksiniz. Ardından 00:30’da “Aşk ve Mavi” adlı sürükleyici dizinin tekrarını izleyebilirsiniz. 03:15’de “Kırgın Çiçekler” adlı dizinin tekrarı ile karşılaşacaksınız. 05:45’de ise “Beni Bırakma” adlı bir başka dizinin tekrarı daha başlıyor.