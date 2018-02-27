ATV yayın akışında bugün neler var? - 27 Şubat Salı

27 Şubat Salı gününe ait olan ATV yayın akışı, sabah 08:00’da “Kahvaltı Haberleri” adlı sabah bülteni ile ekranlardaki yerini alıyor. Haberin nabzını tutan tüm sıcak gelişmeleri ekranlarınız karşısından tek tek ayrıntıları ile öğrenebilirsiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” adlı dizinin yepyeni bölümü sizlerle olacak. Nefes kesen diziyi sevdiklerinizle birlikte izleyerek güzel anlara tanıklık edebilirsiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

Sabah saat 08:00’da “Kahvaltı Haber leri” adlı bülten sizlerle olacak. Siyaset sağlık , yaşam, ekonomi ve piyasa gibi hemen hemen her alandaki sıcak gelişmeleri ekranlarınız karşısından seyredebilirsiniz. Ardından 10:00’da “Müge Anlı ile Tatlı Sert” adlı sabah programı ekranlarınızda. Yaşanmış pek çok acıklı hikayeyi ve kayıp dosyalarını bu güncel yaşam programında görebileceksiniz.

13:00’da “ATV ile Gün Ortası” adlı bülten karşınıza çıkıyor. Habere dair tüm gelişmeleri genel hatları ile bu bültende görebilir ve gündemde neler olup bittiğini öğrenebilirsiniz. Gün ortasının devamında “Beni Bırakma” adlı dizinin yeni bölümünü seyredebileceksiniz. Ardından 16:20’de “Esra Erol’da” adlı güncel yaşam programı ekranlarınızı dolduruyor. Yaşanmış tüm hayat hikayelerini ekranlarınız karşısından izleyebilecek ve renkli anlara tanıklık edebileceksiniz.

19:00’da “ATV Ana Haber” adlı akşam bülteni sizlerle olacak. Haber dünyasının tüm sıcak gelişmelerini akşam bülteninden seyredebileceksiniz. Siyaset, sağlık, ekonomi, yaşam ve piyasa gibi daha akla gelebilecek tüm konu içeriği hakkındaki gelişmelerden haberdar olabileceksiniz. 20:00’da “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” adlı dizinin yepyeni bölümü sizlerle! Yeni bölümde, Hızır yine farklı planlar peşinde koşuyor, Ekrem’in yaptıkları tüm işleri tersine çeviriyor. Ailenizle birlikte nefes kesen bu yeni bölümü sakın seyretmeyi unutmayın!