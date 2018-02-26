ATV yayın akışında bugün neler var? - 26 Şubat Pazartesi

26 Şubat Pazartesi gününe ait olan ATV yayın akışı, sabah 06:50’de “Beni Bırakma” adlı dizinin tekrar bölümü ile başlıyor. Sevilen dizinin tekrarını izleyerek renkli bir güne merhaba diyebilirsiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Kırgın Çiçekler” adlı dizinin yepyeni bölümü ekranlardaki yerini alacak. Sürükleyici kesitleri ile yayına geçen diziyi sevdiklerinizle birlikte seyrederek keyif dolu bir akşam geçirebilirsiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

Sabah 06:50’de “Beni Bırakma” adlı dizinin tekrar bölümünü izleyerek güne başlayabilirsiniz. Ardından 08:00’da “Kahvaltı Haber leri” adlı sabah bülteni yayında yerini alıyor. Sağlık tan ekonomiye, yaşamdan spora, hava durumundan piyasaya kadar uzanan pek çok gündem içeriğini detaylı şekilde ekranlarınız karşısından analiz edebilirsiniz. Saatler 10:00’a geldiğinde, “Müge Anlı ile Tatlı Sert” adlı sabah programı yayın akışına geçiyor. Hafta içi her sabah aynı saatte ekranları dolduran programda, yaşanmış pek çok kayıp ve cinayet olayı ele alınıyor. Yaşanmış olaylar, tüm gerçekleri ile çözüme kavuşturulmaya çalışılıyor.

Saatler 13:00’a geldiğinde, “ATV Gün Ortası” adlı haber bülteni yayında bulunacak. Haberin nabzını tutan tüm sıcak gelişmeler ve olaylar detaylı şekilde sizlerle buluşturulacak. Gündemde neler yaşandığını merak ediyorsanız tüm gelişmeleri bu öğle arası bülteninden detaylı şekilde öğrenebilirsiniz. 14:00’da “Beni Bırakma” adlı dizinin yepyeni bölümü ekranlarınıza dahil oluyor. Sevilen diziyi, sıcak kahvenizi yudumlarken seyredebilir ve keyif dolu bir gün geçirebilirsiniz. Ardından 16:20’de “Esra Erol’da” adlı güncel program ekranlara aktarılacak. Yaşanmış hikayeleri detaylı şekilde ele alan yayını izlerken hem heyecan dolu dakikalar geçirebilir hem de gününüzü daha renkli ve hareketli kılabilirsiniz.

19:00’da “ATV Ana Haber” bülteni ile akşam haberlerini seyredebileceksiniz. Haberin nabzını yoklayan tüm sıcak gelişmeler ve olaylar ayrıntıları ile ekranlarınız karşısına aktarılacak. Sağlık, ekonomi, yaşam, piyasa, emlak gibi geniş haber içeriği hakkında pek çok bilgi edinebileceksiniz. Saat 20:00’da “Kırgın Çiçekler” adlı dizinin yeni bölümü ekranlarınıza geçecek. Sevilen dizinin yeni bölümünü seyrederken hem heyecan dolu dakikalara tanıklık edebilir hem de sürükleyici bir akşam geçirebilirsiniz.

Gece kuşağında ise ilk olarak 00:30’da “Son Durak” adlı yaşam programı ekranlarınıza geçecek. Hemen ardından 01:30’da “Cennetin Gözyaşları” adlı dizinin tekrarını izleyebileceksiniz. 04:15’de ise “Aşk ve Mavi” adlı dizinin tekrar bölümü ekranlara yansıyacak.