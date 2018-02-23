ATV yayın akışında bugün neler var? - 23 Şubat Cuma

23 Şubat Cuma gününe ait ATV yayın akışı, sabah 07:00’da “Kahvaltı Haberleri” adlı sabah bülteni ile ekranlara merhaba diyecek. Haber dünyasının tüm güncel gelişmelerini ve yaşanmış olaylarını sabahın ilk saatlerinde ekranlarınız karşısından takip edebilirsiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da heyecan dolu kesitleri ile yayına başlayan “Aşk ve Mavi” adlı dizinin yepyeni bölümü karşınıza çıkacak. Sevilen dizinin yeni bölümünü izlerken bazen hüzünlü bazen de heyecan ve eğlence dolu anlar geçirebileceksiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi almak için haberimizin devamını inceleyebilirsiniz.

Sabah saat 07:00’da “Kahvaltı Haber leri” adlı sabah bülteni ile ekranlara yansıyacak. Haber dünyasının tüm merak edilen gelişmelerini ve gündeme özgü olaylarını tek tek ayrıntılı şekilde ATV ekranlarınızdan izleyebilirsiniz. Ardından 08:39-0’de cuma gününe özel “Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor” adlı dini program yayında olacak! Dini anlamda merak edilen pek çok soru, bu sabah programında cevabını buluyor. Siz de ister farklı seyircilerin sorduğu soruları izleyebilir isterseniz programa bağlanarak kendi aklınıza takılan farklı bir soruyu öğrenebilirsiniz.

10:00’da “Müge Anlı ile Tatlı Sert” adlı güncel yaşam programı yayına geçecek. Yaşanmış acıklı hayat hikayelerini gözler önüne seren programda, kayıplar ve cinayet dosyaları durmadan araştırılıyor ve olaylara net bir çözüm bulunmaya devam ediliyor. 13:00’da “ATV Gün Ortası” adlı haber bülteni yayında olacak. Gün ortasında başlayan haberleri seyrederek gündeme özgü yaşananları genel hatları ile analiz edebilirsiniz.

Gündüz kuşağında ilk olarak 14:00’da “Beni Bırakma” adlı dizinin yepyeni bölümü karşınıza çıkıyor. Sevilen dizinin yeni bölümlerini, hafta içi her gün ekranlarınızdan izleyebilirsiniz. 16:20’de “Esra Erol’da” adlı güncel yaşam programı yayına geçiyor. Yaşanmış pek çok kayıp ve cinayet olayı, yeniden masaya yatırılarak çözüme kavuşturuluyor.

19:00’da “ATV Ana Haber” bülteni ile akşam haberlerini seyredebilme imkanı bulacaksınız. Siyasetten sağlığa, yaşamdan ekonomiye kadar uzanan her türlü konu alanına özgü gelişmeler ekranlarınızda yer alacak. Akşam kuşağında ise ilk olarak 20:00’da “Aşk ve Mavi” adlı dizinin nefes kesen heyecan dolu yepyeni bölümü bulunacak. Ali ve Mavi arasında yaşanan gereksiz tartışmalar acaba son bulacak mı? Seyircilerin akıllarını kurcalayan bu soru, yeni bölümde netlik kazanıyor ve beraberinde birbirinden farklı olaylar yaşanıyor.

Gece 00:15’de “Son Durak” adlı güncel yaşam programı yayın akışında olacak. Hayatın içinden çıkan pek çok olay bu yayında ele alınıyor ve detayları ile seyirciye aktarılıyor. 01:15’de “Kanatsız Kuşlar”, 03:45’de ise “Kırgın Çiçekler” adlı iki dizinin tekrar bölümlerini ekranlardan seyredebilirsiniz.