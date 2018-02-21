ATV yayın akışında bugün neler var? - 21 Şubat Çarşamba

1 Şubat çarşamba gününe ait ATV yayın akışı, sabah 06:45’de “Beni Bırakma” adlı dizinin tekrar bölümü ile başlıyor. Sevilen dizinin tekrarlarını, hafta içi her gün ATV ekranlarınızdan takip edebilirsiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Sen Anlat Karadeniz” adlı dizinin yepyeni bölümü sizlerle oluyor.Dizi, çok küçük yaşta satılan ve satıldığı adamdan şiddet gören bir kızın, aile tarafından rest çekilmiş bir erkekle olan aşkını konu ediniyor. Sürükleyici kesitleri ile yine tüm hayranlarını ekrana bağlayan diziyi sakın kaçırmayın! Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

Sabah 06:45’de “Beni Bırakma” adlı bir dizi nin tekrar bölümü ile karşılaşacaksınız. Gündüz kuşağında yeni bölümleri ile ekranlara gelen dizinin tekrarlarını hafta içi her sabah izleyebilirsiniz. Ardından saat 08:00’da “Kahvaltı Haber leri” adlı sabah bülteni yayına geçecek. Haber dünyasının en merak edilen gelişmelerini ve güncel olaylarını tek tek ayrıntılı şekilde ekranlarınızdan inceleyebilirsiniz.

10:00’da “Müge Anlı ile Tatlı Sert” adlı güncel yaşam programı ekranlara geliyor. Hafta içi her gün aynı saatte başlayan yayında yine yaşanmış pek çok kayıp dosyası ve acıklı cinayet olayları irdeleniyor ve olaylara detaylı çözüm önerileri getirilmeye çalışılıyor. Tüyler ürperten acıklı olaylar, tüm izleyenleri hayrete düşürecek.

13:00’da “ATV Gün Ortası” adlı haber bülteni yayına dahil olacak. Haber dünyasının tüm merak edilen gelişmelerini genel hatları ile ATV ekranlarınızdan öğrenebilirsiniz. Sağlıktan yaşama, ekonomiden piyasaya kadar akla gelebilecek pek çok konuyu bültenden inceleyebilirsiniz. Gündüz kuşağı devam ederken saat 14:00’da “Beni Bırakma” adlı dizinin yeni bölümü ile karşılaşacaksınız. Sevilen diziyi izlerken hem keyifli dakikalar geçirebilir hem de gününüzü daha renkli ve hareketli hale dönüştürebilirsiniz.

16:20’de “Esra Erol’da” adlı güncel yaşam programı başlıyor. Yaşanmış kayıpları ve tüyler ürpertici cinayet olaylarını bu renkli yayında görebileceksiniz. Hayatın farklı dönemlerinde gelişmiş pek çok olayı tek tek ayrıntıları ile ekranlarınızdan izleyebileceksiniz. 19:00’da “ATV Ana Haber” adlı akşam bülteni yayına geçecek. Haberin merkezine oturmuş tüm sıcak gelişmeler ve güncel olaylar sizlerle olacak.