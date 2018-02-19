ATV yayın akışında bugün neler var? - 19 Şubat Pazartesi

19 Şubat Pazartesi gününe ait olan ATV yayın akışı, sabah 09:50’de “Beni Bırakma” adlı dizinin tekrar bölümü ile ekranlara dahil olacak. Dizinin tekrar bölümünü izlerken hem heyecan dolu dakikalar yaşayabilir hem de sabahınızı daha hareketli hale getirebilirsiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Kırgın Çiçekler” adlı dizinin yepyeni bölümü ekranlarınızda. Sevilen dizinin yeni bölümünde yine olaylar çığırından çıkıyor! Pazartesi akşamınızı renklendirmek istiyorsanız bu heyecan dolu diziyi seyretmeyi sakın unutmayın! Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız haberimizin devamını takipte kalabilirsiniz.

Sabah 06:50’de “Beni Bırakma” adlı dizi nin tekrar bölümü ile yayın akışı başlıyor. Dizinin hemen ardından da 08:00’da “Kahvaltı Haber leri” adlı sabah bülteni sizlerle olacak. Haberin nabzını tutan sıcak gelişmeleri ve detaylı son dakika haberlerini ekranlarınızdan bir bir öğrenebileceksiniz. Saatler 10:00’a geldiğinde, “Müge Anlı ile Tatlı Sert” adlı güncel yaşam programı yayına geçecek. Hayatın içinden çıkmış pek çok olay, bu güncel programda ele alınıyor. Yıllardır izine rastlanılamayan kayıplar ve yaşanmış acıklı cinayet öyküleri, geride kalanlar tarafından ekranlara aktarılıyor. Güçlü muhabir kadrosunun araştırmaları ile tüm bilmeyen yönler açığa çıkıyor.

Saatler 13:00’a geldiğinde, “ATV Gün Ortası” adlı haber bülteni sizlerle olacak. Haberin nabzını tutan gelişmeler ve sıcak olaylar hakkında merak ettiklerinizin tümünü ekranlarınızdan öğrenebileceksiniz. 14:00’da “Beni Bırakma” adlı dizi ekranlara geliyor. Sevilen dizinin yeni bölümünü, her gün ATV ekranlarınızdan takip edebilirsiniz.

16:20’de “Esra Erol’da” adlı güncel yaşam programı ekranlardaki yerini alacak. Kayıpların ve cinayet olayların ele alındığı programı, hafta içi her gün ATV ekranlarınızdan seyredebilirsiniz. Ardından 19:00’da “ATV Ana Haber” adlı haber bülteni yayına başlayacak. Haberin nabzını tutan gelişmeleri ve olayları ekranlarınızdan tüm detayları ile öğrenebileceksiniz. Siyasetten sağlığa, yaşamdan ekonomiye kadar akla gelebilecek pek çok konudaki gelişmeler ekranlarınıza geliyor.

20:00’da “Kırgın Çiçekler” adlı dizinin yepyeni bölümünü seyredebileceksiniz. Dizinin bu haftaki yeni bölümünde, kızların zorlu anlarına tanıklık edebileceksiniz. Yavuz’un kanlar içinde yerde yatışı, kızların hepsini şaşırtır, ardından Kader’in alt kata inmesiyle birlikte Yavuz ölmüştür. Heyecan dolu kesitlere sahip diziyi sevdiklerinizle birlikte keyif içinde seyredebilirsiniz. Gece kuşağında ise sevilen dizilerin tekrarları yayına geçiyor. 00:30’da “Son Durak” adlı güncel yaşam programı ekranlarınızda yer alacak. Ardından 01:30’da ve 04:15’de iki fakrlı yerli dizinin tekrar bölümüyle karşılaşacaksınız.