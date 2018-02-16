ATV yayın akışında bugün neler var? - 16 Şubat Cuma

Sabah 07:00’da “Kahvaltı Haberleri” adlı sabah bülteni sizlerle olacak. Gündeme ait tüm sıcak gelişmeleri sabahın ilk saatlerinde ekranlarınızdan inceleyebilirsiniz. Sağlıktan yaşama, ekonomiden piyasaya, siyasetten hava durumuna kadar daha akla gelebilecek pek çok konu sizlerle olacak. 08:30’da “Nihat Hatiopoğlu Sorularınızı Cevaplıyor” adlı dini program ile yayın akışı devam edecek. Her cuma aynı saatte ekranlara gelen programı seyrederken dini anlamda merak ettiğiniz pek çok sorunun cevabını öğrenebileceksiniz.
Saatler 10:00’a geldiğinde, “Müge Anlı ile Tatlı Sert” adlı güncel yaşam programı ekranlarınıza dahil olacak. programda yine kayıp dosyalarından cinayet olaylarına kadar akla gelebilecek pek çok yaşanmış acıklı öykü ele alınıyor. Olaylar, detayları ile araştırılmaya devam ederken diğer yandan da muhabir kadrosunun araştırmaları sürdürülüyor.
13:00’da “ATV Gün Ortası” adlı haber bülteni ekranlarınızda! Gün ortasında ekranlara gelen bültenden gündeme özgü gelişmeleri genel hatları ile takip edebileceksiniz. Saatler 14:00’a geldiğinde, “Beni Bırakma” adlı yerli dizinin yepyeni bölümü başlıyor. Sevenleri yine ekranları karşısına bağlayacak olan diziyi sakın kaçırmayın! Ardından 16:20’de “Esra Erol’da” adlı güncel yaşam programı ekranlarınıza geliyor. Yaşanmış acıklı hikayeleri ayrıntılı şekilde ele alan yayında, yine birbirinden farklı olaylar yaşanacak. Yıllardır tek bir izine rastlanılamayan kayıplar ve yaşanmış cinayetler gün yüzüne çıkıyor, ayrıntılı şekilde araştırılarak çözüm yolları aranıyor.
geliyor.
Saat 19:00’da “ATV Ana Haber” adlı bülten ile akşam haberleri sizlerle olacak.Gündemi meşgul eden tüm sıcak gelişmeleri ve dünyayı ilgilendiren son dakika haberlerini ayrıntıları ile ATV ekranlarınızdan takip edebileceksiniz. 20:00’da “Aşk ve Mavi” adlı dizinin yepyeni bölümü yayın akışına geçiyor. Sevilen dizinin bu bölümünde, Aile ile Mavi’nin arasındaki fırtına dinmiyor ve Mavi’nin boşanma kararı tüm aileyi derinden etkiliyor. Heyecanı doruklara çıkaran yeni bölümü ailenizle veya sevdiklerinizle birlikte seyredebilirsiniz. 00:15’de “Son Durak” adlı güncel yaşam programı ekranlarınıza gelecek. Ardından 01:20’de “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, 03:50’de “Bahtiyar Ölmez adlı iki dizinin tekrar bölümleri sizlerle olacak.