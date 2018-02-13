ATV yayın akışında bugün neler var? - 13 Şubat Salı

Sabah 06:45’de “Beni Bırakma” adlı dizinin tekrarı ile yayın akışı başlıyor. Ardından saat 08:00’da “Kahvaltı Haberleri” ekranların başına geçecek. Haberin tüm sıcak gelişmelerini ve olaylarını tek tek ayrıntılı şekilde ATV ekranlarınızdan izleyebileceksiniz. Siyasetten sağlığa, yaşamdan ekonomiye kadar uzanan geniş içeriği ile aklınıza takılan tüm konuda bilgi edinebileceksiniz.
10:00’da “Müge Anlı Tatlı Sert” adlı güncel yaşam programı yayın akışındaki yerini alacak. Yaşanmış pek çok yürek burkan hayat hikayesini, ATV ekranlarınızdan izleyebilme deneyimi elde edeceksiniz. Özellikle kayıp ve cinayet olaylarına dair pek çok yaşanmışlık tüm açıklığı ile yayında ele alınıyor ve çözüm yolları aranmak için harekete geçiliyor.
13:00’da “ATV Gün Ortası” adlı ana haber bülteni ile öğle haberlerini seyredebileceksiniz. Gündeme özgü pek çok gelişme ve son dakika haberleri detayları ile ekranlarınıza dahil olacak. Güncel haberleri genel hatları ile gün ortasından öğrenebileceksiniz.14:00’da “Beni Bırakma” adlı dizinin yepyeni bölümü ekranlara geliyor. Dizinin nefes kesen heyecanlı yeni bölümünü izlerken hem gün ortanızı renklendirebilir hem de mükemmel bir TV keyfi yapabilirsiniz. Ardından 16:20’de “Esra Erol’la” adlı güncel yaşam programı yayın akışında göze çarpacak. Yaşanmış kayıplar ve cinayetler geçmişe yönelik detaylarla yeniden gün yüzüne çıkıyor ve pek çok olayın perde arkası aralanıyor. Güçlü muhabir ekibinin çalışmaları ise pek çok olaya açıklık getirmeyi mümkün kılıyor.
19:00’da “ATV Ana Haber” adlı bülten ile akşam haberleri ekranların karşısına geçiyor. Haberin nabzını tutan tüm sıcak gelişmelerini seyrederek merak ettiğiniz pek çok konuya cevap bulabilirsiniz.20:00’da “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” adlı nefes kesen bir dizi ekranlarınızda olacak. Her kesiti başka heyecan yaşayan yeni bölümü sevdiklerinizle birlikte seyrederek anın tadını doyasıya çıkartabilirsiniz.
23:30’da “Kim Milyoner Olmak İster?” adlı keyif dolu yarışma programı yayına başlıyor. Programı seyrederken hem yarışmacıların heyecanına ortak olabilir hem de sorular karşısında kendinizle yarışabilirsiniz. 00:30’da “Bahtiyar Ölmez” adlı komedi dolu dizinin tekrarını izleyebilirsiniz. 03:15’de “Aşk ve Mavi”, 05:45’de ise “Beni Bırakma” adlı iki dizinin daha tekrar bölümü ile karşılaşabileceksiniz.