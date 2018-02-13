ATV yayın akışında bugün neler var? - 13 Şubat Salı

13 Şubat Salı gününe ait olan ATV yayın akışı, sabah 06:45’de “”Beni Bırakma” adlı dizinin tekrar bölümü ile başlangıcı yapıyor. Sevilen dizinin yeni bölümlerini seyredemiyorsanız her hafta içi sabah mutlaka bu tekrar bölümlerini takip edebilirsiniz. Akşam kuşağında ise 20:00’da “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” adlı dizinin yepyeni bölümü sizleri selamlayacak. Yeni bölümde neler yaşandığını merak ediyorsanız mutlaka ATV ekranlarınızın başına geçin. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını inceleyebilirsiniz.

Sabah 06:45’de “Beni Bırakma” adlı dizi nin tekrarı ile yayın akışı başlıyor. Ardından saat 08:00’da “Kahvaltı Haber leri” ekranların başına geçecek. Haberin tüm sıcak gelişmelerini ve olaylarını tek tek ayrıntılı şekilde ATV ekranlarınızdan izleyebileceksiniz. Siyasetten sağlığa, yaşamdan ekonomiye kadar uzanan geniş içeriği ile aklınıza takılan tüm konuda bilgi edinebileceksiniz.

10:00’da “Müge Anlı Tatlı Sert” adlı güncel yaşam programı yayın akışındaki yerini alacak. Yaşanmış pek çok yürek burkan hayat hikayesini, ATV ekranlarınızdan izleyebilme deneyimi elde edeceksiniz. Özellikle kayıp ve cinayet olaylarına dair pek çok yaşanmışlık tüm açıklığı ile yayında ele alınıyor ve çözüm yolları aranmak için harekete geçiliyor.

13:00’da “ATV Gün Ortası” adlı ana haber bülteni ile öğle haberlerini seyredebileceksiniz. Gündeme özgü pek çok gelişme ve son dakika haberleri detayları ile ekranlarınıza dahil olacak. Güncel haberleri genel hatları ile gün ortasından öğrenebileceksiniz.14:00’da “Beni Bırakma” adlı dizinin yepyeni bölümü ekranlara geliyor. Dizinin nefes kesen heyecanlı yeni bölümünü izlerken hem gün ortanızı renklendirebilir hem de mükemmel bir TV keyfi yapabilirsiniz. Ardından 16:20’de “Esra Erol’la” adlı güncel yaşam programı yayın akışında göze çarpacak. Yaşanmış kayıplar ve cinayetler geçmişe yönelik detaylarla yeniden gün yüzüne çıkıyor ve pek çok olayın perde arkası aralanıyor. Güçlü muhabir ekibinin çalışmaları ise pek çok olaya açıklık getirmeyi mümkün kılıyor.

19:00’da “ATV Ana Haber” adlı bülten ile akşam haberleri ekranların karşısına geçiyor. Haberin nabzını tutan tüm sıcak gelişmelerini seyrederek merak ettiğiniz pek çok konuya cevap bulabilirsiniz.20:00’da “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” adlı nefes kesen bir dizi ekranlarınızda olacak. Her kesiti başka heyecan yaşayan yeni bölümü sevdiklerinizle birlikte seyrederek anın tadını doyasıya çıkartabilirsiniz.