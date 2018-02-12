ATV yayın akışında bugün neler var? - 12 Şubat Pazartesi

12 Şubat Pazartesi gününe ait olan ATV yayın akışı, sabah 06:50’de “Beni Bırakma” adlı dizinin tekrar bölümü ile ekranlara merhaba diyecek. Sabah dizi keyfi yapmayı seviyorsanız bu renkli diziyi mutlaka değerlendirin. Akşam saatlerinde ise saat 20:00’da “Kırgın Çiçekler” adlı dizinin yepyeni bölümü ekranlarınıza dahil olacak. Yeni bölümde yine fırtınalar kopuyor! Yaşananlar karşısında hayretlik duyacağınız yepyeni bölüm sizlerle olacak. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız haberimizin devamını takipte kalın.

Sabah saat 06:50’de “Beni Bırakma” adlı dizi nin tekrar bölümü ile yayın akışı başlıyor. Dizinin bitiminden sonra 08:00’da “Kahvaltı Haber leri” adlı haber bülteni sizlerle! Haberin nabzını tutan tüm gelişmeler ve olaylar ayrıntılı gündem başlıkları ile ekranlara dahil oluyor. 10:00’da “Müge Anlı ile Tatlı Sert” adlı güncel yaşam programı yayına geçecek. Güncel yaşam programını izlerken hayatın içinden çıkan pek çok yaşanmış acıklı öykülerle karşı karşıya kalacaksınız. Kayıp dosyalarından cinayete kadar uzanan yaşanmış pek çok olay ekranlarınıza yansıyacak.

13:00’da “ATV Gün Ortası” adlı haber bülteni ana hatları ile ekranlara geliyor. Sağlıktan yaşama, ekonomiden piyasaya kadar uzanan geniş içeriğe sahip haber bülteni ile tüm gündem gelişmelerinden genel olarak haberdar olabilirsiniz. 14:00’da “Beni Bırakma” adlı dizinin yepyeni bölümünü izleyebileceksiniz. Sevilen renkli dizinin yeni bölümlerini, hafta içi her gün ATV ekranlarınızdan takip edebilirsiniz.

16:20’de “Esra Erol’la” adlı sevilen güncel yaşam programı karşınıza çıkacak. Yaşanmış kayıp dosyalarını ve cinayet olaylarını güçlü muhabir ekibi ile araştırıyor ve detaylı araştırmalar neticesinde tüm bilinmeyenler meydana çıkıyor. 19:00’da “ATV Ana Haber” adlı haber bülteni yayın akışına dahil olacak. Haberin nabzını tutan tüm sıcak gelişmeleri ayrıntılı şekilde ekranlarınızdan öğrenebilirsiniz.

20:00’da “Kırgın Çiçekler” adlı dizinin yepyeni bölümü ekranlarınıza geliyor. Hayranlarını ekranları karşısına çeken yeni bölümde, Nazan’ın çocukları uğruna verdiği mücadele nasıl sonuçlanacak? Nazan çocuklarını koruyabilecek mi? daha pek çok akla takılan soruya cevap bulabileceksiniz.

Gece kuşağında farklı dizilerin tekrarıyla ve canlı programlar ile karşılaşacaksınız. 00:30’de “Son Durak” adlı yaşam programı sizlerle olacak. Hayatın içinden çıkan yaşanmışlıklar, ayrıntıları ile ekranları karşısındaki seyircileriyle buluşturuluyor. Tüyler ürpertici pek çok gelişmeyi ATV ekranlarınızdan analiz edebilirsiniz. 01:30’da “Cennetin Gözyaşları”, 04:15’de ise “Kanatsız Kuşlar” adlı iki dizinin tekrar bölümleri sizlerle olacak.