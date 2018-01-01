ATV yayın akışında bugün neler var? - 1 Ocak 2018

1 Ocak 2018 Pazartesi günü ATV yayın akışı sabah 07:00’da “Kahvaltı Haberleri” adlı haber bülteni ile güne başlangıç yapıyor. Yeni yılın ilk sabahı, dünya üzerindeki sıcak gelişmelerden haberdar olmak için mutlaka haber bültenini takipte kalın. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Kırgın Çiçekler” adlı dram ağırlık dizinin özel bölümünü izleyebileceksiniz. Nefes kesen özel bölümü seyrederek mükemmel bir dizi keyfi gerçekleştirebilirsiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında tüm merak ettikleriniz haberimizin devamında…

