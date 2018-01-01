ATV yayın akışında bugün neler var? - 1 Ocak 2018

Sabahın ilk saatlerinde “Kahvaltı Haberleri” ile gündemin sıcak gelişmelerinden haberdar olabileceksiniz. Gündemin nabzını tutan tüm gelişmeler, çarpıcı konu başlıklarıyla ve ilginç detaylarıyla tarafsız şekilde ekranlarınıza aktarılacak. Hemen ardından 10:00’da “Peter ve Wendy” adlı yabancı sinema ile sürükleyici bir film keyfine hazırlıklı olun. Hemen ardından saat 11:50’de “Tinker Bell ve Korsan Peri” adlı başka bir yabancı sinema filmi ile daha karşılaşacaksınız. Mükemmel bir izleme deneyimi sunan bu iki filmi sakın kaçırmayın.
13:00’da “ATV Gün Ortası” adlı haber bülteni yayın akışında yerini alacak. Siyaset, sağlık, ekonomi, yaşam ve hava durumu gibi konulardaki tüm gelişmelerden öğle haberleri sayesinde bilgi edinebilirsiniz. Haber dünyasına ait tüm sıcak gelişmeler ve olaylar ekranlarınıza yansıyacak. Bültenin hemen ardından 13:55’de hafta içi her gün aynı saatte yayın akışına başlayan “Cennetin Gözyaşları” adlı fenomen diziyi seyredebileceksiniz.
Saatler 16:00’ı gösterdiğinde “Esra Erol’la” adlı eğlenceli aşam programı ekranlarınızda olacak. Faili meçhul cinayetler, yıllardır tek bir izine dahi rastlanılmamış kayıplar ve ardında kalmış kalbi buruk üzüntü dolu yaşamlar… Her karesinde farklı bir hayatın gerçeğine dokunan programı seyrederken duygu dolu anlar yaşayabilir ve yeri geldiğinde hüzünlenebilirsiniz.
19:00’da “ATV Ana Haber” yayına başlıyor. Haberin nabzını yoklayan tüm sıcak son dakika gelişmeleri ayrıntılı şekilde ekranlarınıza yansıtılıyor. Siyasetten sağlığa, yaşamdan ekonomiye kadar tüm gelişmeleri tek tek öğrenebilir ve merak ettiklerinize yanıt bulabilirsiniz. 20:00’da “Kırgın Çiçekler” adlı dizinin özel bölümü ile yeni yılın ilk akşamı mükemmel bir dizi keyfi yapabilirsiniz. Sürükleyici bölümde yine pek çok farklı kesit ile karşı karşıya kalacaksınız. 23:30’da “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışma programı özel bölümü ile ekranlarınızda. Nefeslerin tutulacağı ve heyecanın doruklara çıkacağı bu bölümü seyrederken yarışmacılarla birlikte yarışabilme şansı elde edeceksiniz.
00:30’da “Son Durak” adlı güncel yaşam programı ekranlarınıza geliyor. Yaşama dair farklı gelişmeler sunan programda birçok olaylar silsilesine tanıklık edebileceksiniz. 01:30’da “Yetenek Avcısı” adlı yabancı sinema filmin, 03:55’de ise “Kırgın Çiçekler” adlı dizinin tekrar bölümü yayın akışında yer alıyor.