ATV yayın akışında bugün neler var? - 09 Şubat Cuma

09 Şubat Cuma gününe ait olan ATV yayın akışı, 07:00’da “Kahvaltı Haberleri” adlı haber blteni ile ekranlar karşısına geçiyor. Sabah haberlerini izleyerek gündeme dair tüm merak edilen gelişmelerden bilgi sahibi olabilirsiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Aşk ve Mavi” adlı sürükleyici dizinin yeni bölümü yayın akışına geçiyor. Dizinin heyecan dolu yeni bölümü ile mükemmel bir cuma akşam geçirebileceksiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

Sabah saat 07:00’da “Kahvaltı Haber leri” adlı haber bülteni ile güne başlayabileceksiniz. Sağlık , ekonomi, yaşam, piyasa ve spor hava durumu ve trafik gibi daha pek çok geniş haber içeriği ile gündemin tüm gelişmelerinden haberdar olabilirsiniz. Ardından 08:30’da “Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor” adlı dini bir programı seyredebilme imkanı elde edeceksiniz. Dini anlamda pek çok sorunun cevap bulduğu programı hafta içi her cuma ATV ekranlarınızdan seyredebilirsiniz.



13:00’da “ATV Gün Ortası” adlı haber bülteni ile gündeme özgü gelişmeleri ile yayın akışında yerini alıyor. Son dakika

10:00’da “Müge Anlı ile Tatlı Sert” adlı güncel yaşam programı ile yayın akışı devam edecek. Kayıp dosyalarından pek çok cinayet olayına kadar acıklı öykü ayrıntılı şekilde ele alınıyor ve muhabir kadrosunun detaylı araştırmaları sayesinde tüm gerçekler gün yüzüne çıkıyor. Ardından saat13:00’da “ATV Gün Ortası” adlı haber bülteni ile gündeme özgü gelişmeleri ile yayın akışında yerini alıyor. Son dakika haberler ini ve sıcak gelişmeleri gün ortası bülteninden takip edebilirsiniz.

Saatler 14:00’a geldiğinde, “Beni Bırakma” adlı dizinin yepyeni bölümü sevenleri ile buluşacak. Gün ortasının fenomen dizisinde heyecan yine doruklara çıkıyor. Ekranlar karşısına bağlayan diziyi hafta içi her gün ekranlarınız karşısından seyredebileceksiniz. 16:20’de “Esra Erol’la” adlı güncel yaşam programı ekranlardaki yerini alacak. Heyecan dolu kesitleri ile gelen yayında yine yaşanmış pek çok hayat hikayesi işleniyor ve olaylara köklü çözümler getirilmeye çalışıyor.



Saat 19:00’da “ATV Ana Haber” adlı akşam haberleri yayında olacak. Gündeme özgü tüm haberler,s çarpıcı ve tarafsız konu başlıkları ile ekranlara gelecek. Haberin nabzını tutan tüm gelişmeleri tek tek akşam haberlerinden öğrenebileceksiniz. 20:00’da “Aşk ve Mavi” adlı dizinin yepyeni bölümü ekranlarda!



Geve kuşağında ise ilk olarak 00:15’de “Gece Hattı” adlı güncel program yayına başlıyor. Hayatın içinden çıkan yaşanmış olaylar, gerçekleri ile ekranlar karşısına çıkıyor. İzlerken çoğu zaman heyecan dolu anlar yaşayacak ve tüylerinizin ürperdiğini hissedebileceksiniz. 01:20’de “Kanatsız Kuşlar”, 03:50’de ise “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” adlı iki dizinin tekrar bölümünü seyredebileceksiniz.