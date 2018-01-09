ATV yayın akışında bugün neler var? - 09 Ocak Salı

09 Ocak Salı gününe ait ATV yayın akışı, sabah 07:00’da “Kahvaltı Haberleri” adlı ana haber bülteni ile ekranlara dahil oluyor. Haberin nabzını tutan tüm sıcak gelişmeler ve olaylar sizlere tek tek aktarılacak. Siyasetten, sağlığa, ekonomiden yaşama kadar uzanan tüm konulara ait güncel gelişmelerden objektif şekilde haberdar olabileceksiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” adlı sürükleyici dizinin yepyeni bölümü ekranlarda. İşlerin tersine gittiği, Hızır’ın farklı planlar peşine düştüğü nefes kesen yeni bölüme şimdiden hazır olun. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz haberimizi takipte kalabilirsiniz.

