ATV yayın akışında bugün neler var? - 09 Ocak Salı

Sabah saat 07:00’da “Kahvaltı Haberleri” adlı ana haber bülteni ekranlarınıza yansıyacak. Haber dünyasının tüm anlık gelişmelerini, ayrıntılarıyla ekranlarınızdan izleyebileceksiniz. Daha sonra 10:00’da “Müge Anlı ile Tatlı Sert” adlı güncel yaşam programı ekranlarınıza dahil oluyor. Faili meçhul kayıplar ve cinayet olayları ile gelişen bu bölümde yine tüm acıklı öykülere çözüm önerileri getirilmeye çalışılacak. Olaylar muhabir ekibinin derinlemesine yaptığı araştırmalar ile gün yüzüne çıkıyor ve tartışmalar devam ediyor. Heyecanlı dakikalar sunan programı, hafta içi her gün aynı saatte, ATV ekranlarınızdan seyredebileceksiniz.
13:00’da “ATV Gün Ortası” adlı gün ortasını hareketlendiren ana haber bülteni ile karşılaşacaksınız. Yaşanan güncel gelişmeler ve olaylar hakkında özet şeklinde bilgiler edinebilir ve gündemi genel hatları ile analiz edebilirsiniz. Ardından 14:00’da “Bahtiyar Ölmez” adlı dizinin komedi dolu tekrar bölümü sizlerle olacak. Sevilen dizinin yeni bölümünü takip edemiyorsanız hafta içi her gün aynı saatte tekrarlarını seyrederek merak ettiğiniz ayrıntıları öğrenme şansı elde edebilirsiniz. Sevilen dizinin ardından 14:45’de “Beni Bırakma” adlı diğer sevilen dizi ekranlarınıza geliyor.
16:20’de “Esra Erol’la” adlı güncel yaşam programı ekranlarınıza yansıyacak. Sezona yepyeni haliyle sızan yayında, hem acıklı yaşam öyküleri hem de eğlenceli kesitler ele alınıyor. 19:00’da “ATV Ana Haber” adlı ana haber bülteni yayına geçiyor. Gündemin tüm sıcak gelişmelerinden haberdar olmak isterseniz bülteni seyretmeniz yeterli.
20:00’da “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” adlı dizinin yepyeni bölümü ekranlardaki yerini alıyor. Akşamınızı renklendirmek ve daha heyecanlı hale getirmek isterseniz bu sürükleyici diziyi sakın kaçırmayın. 23:30’da “Kim Milyoner Olmak İster?” adlı yarışma programı sizlerle. Hem yarışmacıları hem stüdyo konuklarını hem de ekranları karşısındaki seyircilerini heyecanlandıran programı izlerken siz de kendinizle yarışma imkanı yakalayabilirsiniz.
00:30’da Beni Bırakma” adlı dizinin tekrarını izleyebileceksiniz. Ardından 01:30’da “60 Saniye” adlı yabancı sinema ile film keyfi gerçekleştirebileceksiniz. 03:30’da ise yerli bir dizinin tekrar bölümü ekranlarınızda yer alacak.