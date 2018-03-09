ATV yayın akışında bugün neler var? - 09 Mart Cuma

09 Mart Cuma gününe ait ATV yayın akışı sabah, 07:00’da “Kahvaltı Haberleri” adlı sabah bülteni ile ekranlardaki yerini alıyor. Haberin nabzını yoklayan tüm gündem gelişmelerini bu sabah bülteninden anlık olarak seyredebileceksiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Aşk ve Mavi” adlı dizinin yepyeni bölümü sizlerle olacak. Sevilen diziyi, ailenizle birlikte izleyerek keyif dolu bir cuma akşamı yaşayabilirsiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

Sabah 07:00’da “Kahvaltı Haber leri” adlı sabah bülteni ile güne başlayabileceksiniz. Gündemi ilgilendiren tüm sıcak gelişmeleri detayları ile bu bültenden seyredebilirsiniz. Ardından 08:30’da “Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor” adlı dini program ekranlarınıza gelecek. Dini anlamda farklı konuların ele alındığı programı her cuma ATV ekranlarınızdan takip edebilirsiniz. Dilerseniz merak ettiğiniz kendi sorularınızı da stüdyoya bağlanarak yöneltebilirsiniz.

10:00’da “Müge Anlı ile Tatlı Sert” adlı güncel yaşam programı ile karşılaşacaksınız. Yıllar öncesine ait kayıp dosyaları ve yaşanmış cinayet olayları ayrıntıları ile bu programda ele alınıyor. 13:00’da “ATV Gün Ortası” adlı öğle bülteni ekranlara gelecek. Haber dünyasının sıcak gelişmelerini ve detaylarını genel hatları ile bu programdan öğrenebileceksiniz.

14:00’da “Beni Bırakma” adlı dizinin yepyeni bölümünü seyredebileceksiniz. Hafta içi her gün ekranlar karşısına geçen dizide yine birbirinden farklı olaylar yaşanıyor ve heyecan doruklara çıkıyor. Saatler 16:20’e geldiğinde, “Esra Erol’da” adlı güncel yaşam programı ekranlara dahil olacak. Hayatın içinden çıkan tüm acıklı yaşam öykülerine bu yayında tanıklık edebilirsiniz. 19:00’da “ATV Ana Haber” adlı akşam bültenini seyredebileceksiniz. Sağlıktan yaşama, ekonomiden siyasete kadar akla gelebilecek tüm konu alanlarına özgü gelişmeleri açıklamaları ile akşam bülteninde görebileceksiniz.

20:00’da “Aşk ve Mavi” adlı dizinin yepyeni bölümü ekranlarınız karşısına çıkıyor. Sevilen sürükleyici dizinin yeni bölümünde birbirinden renkli anlar yaşanacak. Konakta yaşananları seyrederken bazen gülebilir bazen de hüzün dolu anlara teslim olabilirsiniz. Soluksuz seyredebileceğinizi bu bölümü sakın kaçırmayın. 00:20’de “Son Durak” adlı güncel yaşam programı ekranlara geliyor. 01:20’de “Bahtiyar Ölmez” adlı komedi ağırlıklı olan dizinin tekrar bölümü başlıyor. 03:30’da “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” adlı dizinin tekrarını izleyebilirsiniz. 05:05’de ise “Cennetin Gözyaşları” adlı dizinin tekrar bölümü yayına geçiyor.