ATV yayın akışında bugün neler var? - 08 Ocak Pazartesi

08 Ocak Pazartesi gününe ait ATV yayın akışı, 07:00’da “Kahvaltı Haberleri” adlı ana haber bülteni ile ekranlardaki yerini alıyor. Sağlık, ekonomi, yaşam, hava durumu, trafik ve siyaset gibi daha pek çok konudaki güncel bilgileri ekranlarınız karşısından öğrenebilirsiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Kırgın Çiçekler” adlı dizinin yepyeni bölümü sizlerle. Sevilen dram ağırlık dizinin bu haftaki yeni bölümünde yine heyecan dolu anlar kendini belli edecek ve tüm hayranları ekranları karşısına bağlı kalacak. 20:00’da izlemeyi unutmayın! Kanala ait yayın akışı hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak istiyorsanız haberimizin devamını takipte kalabilirsiniz.

Sabah 07:00’da “Kahvaltı Haberleri” adlı ana haber bülteni ile gündemin nabzını tutan sıcak gelişmelerden haberdar olabileceksiniz. Tüm merak ettiğiniz sıcak gelişmeler ve olaylar silsilesi ekranlarınızda olacak. 10:00’da “Müge Anlı ile Tatlı Sert” adlı güncel yaşam programı başlıyor. Hafta içi her gün aynı saatte ekranlara dahil olan programda, yine cinayet olayları ve kayıp dosyaları ele alınıyor ve incelenen hayat hikayelerine dair detaylı bilgiler edinilmeye çalışılıyor. Yaşanan hayat hikayelerini dinlerken bazen heyecanlanabilir, bazen de olaylara anlam veremeyerek hayrete düşebilirsiniz.

13:00’da “ATV ile Gün Ortası” adlı ana haber bülteni yayın akışında dikkatleri çekiyor. Gündeme dair merak edilen anlık gelişmeler, ayrıntılarıyla ekranlarınıza yansıyacak. Siyaset ten sağlığa, ekonomiden yaşama kadar tüm konu içeriklerine dair olan gelişmelerden genel hatlarıyla haberdar olabilirsiniz. 14:00’da “Bahtiyar Ölmez” adlı dizi nin komedi dolu tekrar bölümünü izleyebileceksiniz. Sevilen eğlenceli dizinin hemen ardından Beni Bırakma” adlı dizi yayına başlıyor. Gün ortasında dizi keyfi yapmayı sevenlerdenseniz bu sürükleyici iki fenomen diziyi kaçırmayın.

16:20’de “Esra Erol’la” adlı yeni formatı ile yeni sezona merhaba diyen yaşam program ekranlarda! Yürek burkan ve çözülemeyen çok yaşam öyküsü bu renkli yayında ele alınıyor. Olaylar, yeniden gün yüzüne çıkarak bir kez daha yorumlanıyor.

19:00’da “ATV Ana Haber” adlı haber bülteni ile gündemin sıcak gelişmelerinden bilgi sahibi olabileceksiniz. Gündemin merkezine oturmuş tüm anlık olaylar ve sıcak gelişmeler tek tek ayrıntılarıyla ele alınıyor ve seyirci kitlesine aktarılıyor. 20:00’da “Kırgın Çiçekler” adlı dizinin yepyeni bölümünü izleyebileceksiniz. 00:30’da “Son Durak” adlı gündem ötesindeki gelişmeleri ele alan güncel program yayına dahil oluyor. 01:30’da “Beni Bırakma” adlı dizinin tekrarı ekranlara yansıyor. 02:30’da “Kanatsız Kuşlar”, 05:30’da ise “Benim Annem Bir Melek” adlı iki dizinin tekrarı sizlerle oluyor.