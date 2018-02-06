ATV yayın akışında bugün neler var? - 06 Şubat Salı

Sabah saat 06:45’de “Beni Bırakma” adlı yerli dizinin tekrar bölümünü seyredebileceksiniz. Keyifli ve heyecan dolu şekilde güne başlamak istiyorsanız hafta içi her gün aynı saatte bu diziyi seyredebilirsiniz. Saat 08:00’da “Kahvaltı Haberleri” adlı haber bülteni ekranlara geçiyor. Haberin nabzını tutan sıcak gelişmeler ve olaylar, detaylı ve çarpıcı konu başlıkları ile ekranlarınızı renklendirecek. Haber bülteni; sağlıktan yaşama, ekonomiden piyasaya kadar uzanan geniş içeriği ile gündemden detaylı şekilde haberdar olmanızı mümkün kılıyor.
Saatler 10:00’a geldiğinde “Müge Anlı ile Tatlı Sert” adlı güncel yaşam programı ekranlarınızı gelecek. Kayıplardan yaşanmış cinayet olaylarına kadar tüm acıklı hikayeyi ekranlarınız karşısından seyredebileceksiniz. Hafta içi her gün ekranlara gelen bu programı izlerken hem heyecanlı anlar yaşayabilecek hem de gelişmeler karşısında hayrete düşeceksiniz. Saatler 13:00’a geldiğinde “ATV Gün Ortası” adlı haber bülteni ekranlarınıza dahil oluyor. Gün ortasında yayına gelen bültenden tüm gelişmeleri özet niteliğinde öğrenme imkanı elde edeceksiniz.
Saatler 14:00’a geldiğinde “Beni Bırakma” adlı dizinin yeni bölümü başlıyor. Gün ortanızı renkli kılan diziyi izleyerek mükemmel bir TV keyfi gerçekleştirebilirsiniz. Ardından 16:20’de “Esra Erol’la” adlı yaşam programı yayında yerini alıyor. Hayatın farklı dönemlerinde yaşanmış acıklı hikayeler ve olaylar bir kez de daha ele alınıyor ve tüm yaşanılanlar muhabir kadrosunun araştırmaları ile gerçekliğe kavuşuyor.
Saat 19:00’da “ATV Ana Haber” adlı bülten ile akşam haberlerini seyredebileceksiniz. Haber dünyasının tüm çalkantılarını ve gündeme özgü gelişmeleri ekranlarınızdan ayrıntılı şekilde öğrenebileceksiniz. 19:45’de “Kupa Günlüğü” adlı spor program, ardından saat 20:30’da da “Gençlerbirliği-Beşiktaş” maçı sizinle olacak. Gece kuşağında ise fenomen dizilerin tekrar bölümleri ekranlarınıza yansıyor. 22:30’da “Sen Anlat Karadeniz” adlı dizinin tekrarını seyredebileceksiniz. 00:50’de “Aşk ve Mavi” adlı dizinin tekrar bölümü başlıyor. Ardından 03:25’de dramatik öyküsüyle öne çıkan “Kanatsız Kuşlar”, 05:45’de ise “Beni Bırakma” adlı iki dizi tekrar bölümü ekranlara geçecek.