ATV yayın akışında bugün neler var? - 06 Şubat Salı

06 Şubat Salı gününe ait olan ATV yayın akışı, sabah saat 06:45’de “Beni Bırakma” adlı sürükleyici dizinin tekrar bölümü ile ekranlara dahil olacak. Sabah dizi keyfi yapmayı sevenlerdenseniz bu muhteşem dizinin tekrarını seyredebilirsiniz. Akşam saatlerinde ise 20:30’da “Gençlerbirliği-Beşiktaş” maçı ekranlara dahil olacak. Heyecan dolu bir akşam geçirmek istiyorsanız bu karşılıklı mücadeleyi sakın kaçırmayın. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

Sabah saat 06:45’de “Beni Bırakma” adlı yerli dizi nin tekrar bölümünü seyredebileceksiniz. Keyifli ve heyecan dolu şekilde güne başlamak istiyorsanız hafta içi her gün aynı saatte bu diziyi seyredebilirsiniz. Saat 08:00’da “Kahvaltı Haber leri” adlı haber bülteni ekranlara geçiyor. Haberin nabzını tutan sıcak gelişmeler ve olaylar, detaylı ve çarpıcı konu başlıkları ile ekranlarınızı renklendirecek. Haber bülteni; sağlıktan yaşama, ekonomiden piyasaya kadar uzanan geniş içeriği ile gündemden detaylı şekilde haberdar olmanızı mümkün kılıyor.

Saatler 10:00’a geldiğinde “Müge Anlı ile Tatlı Sert” adlı güncel yaşam programı ekranlarınızı gelecek. Kayıplardan yaşanmış cinayet olaylarına kadar tüm acıklı hikayeyi ekranlarınız karşısından seyredebileceksiniz. Hafta içi her gün ekranlara gelen bu programı izlerken hem heyecanlı anlar yaşayabilecek hem de gelişmeler karşısında hayrete düşeceksiniz. Saatler 13:00’a geldiğinde “ATV Gün Ortası” adlı haber bülteni ekranlarınıza dahil oluyor. Gün ortasında yayına gelen bültenden tüm gelişmeleri özet niteliğinde öğrenme imkanı elde edeceksiniz.

Saatler 14:00’a geldiğinde “Beni Bırakma” adlı dizinin yeni bölümü başlıyor. Gün ortanızı renkli kılan diziyi izleyerek mükemmel bir TV keyfi gerçekleştirebilirsiniz. Ardından 16:20’de “Esra Erol’la” adlı yaşam programı yayında yerini alıyor. Hayatın farklı dönemlerinde yaşanmış acıklı hikayeler ve olaylar bir kez de daha ele alınıyor ve tüm yaşanılanlar muhabir kadrosunun araştırmaları ile gerçekliğe kavuşuyor.