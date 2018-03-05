ATV yayın akışında bugün neler var? – 05 Mart Pazartesi

05 Mart Pazartesi gününe ait yayın akışı, sabah 06:45’de “Beni Bırakma” adlı dizinin tekrar bölümü ile başlıyor. Sevilen dizinin yeni bölümlerini takip edemiyorsanız sabah saatlerinde bu tekrarlarını izleyebilirsiniz. Akşam saatlerinde ise 20:00’da “Kırgın Çiçekler” adlı dizinin yepyeni bölümü ekranlara geçecek. Sevilen dizinin yeni bölümünü izlerken hem akşamınızı renkli kılabilir hem de sürükleyici kesitlere tanıklık edebilirsiniz. Kanala ait yayın akışı hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

Sabah saat 06:45’de “Beni Bırakma” adlı dizinin tekrarını izleyerek güne başlangıç yapabileceksiniz. Ardından saat 08:00’da “Kahvaltı Haber leri” adlı sabah bülteni yayına geçecek. Haber dünyasının tüm yaşanmış gelişmelerini ve güncel olaylarını bültenden anlık olarak takip edebilirsiniz. Saatler 10:00’a geldiğinde, “Müge Anlı ile Tatlı Sert” adlı sabah programı ekranlarınızda! Hafta içi her sabah aynı saatte ekranlar karşısına çıkan yayında hayatın içinden çıkan kayıplar ve cinayet olayları ele alınıyor. Heyecan dolu anlara tanıklık etmenizi sağlayan programı hafta içi her gün ATV ekranlarınızdan seyredebilirsiniz.

13:00’da “ATV Gün Ortası” adlı öğle bülteni ekranlara dahil oluyor. Haber dünyasının tüm sıcak gelişmelerini ve güncel olaylarını genel hatları ile bu bültende görebilirsiniz. 14:00’da “Beni Bırakma” adlı dizinin yepyeni bölümü ekranlarınız karşısına çıkıyor. Sevilen dizinin yeni bölümünü izlerken hem gün ortanızı renklendirebilecek hem de heyecan dolu pek çok ana tanıklık edebileceksiniz.

16:20’de “Esra Erol’da” adlı güncel yaşam programı yayında yer alıyor. Yaşanmış hayat hikayelerini gözler önüne seren yayında pek çok kayıp dosyasına ve cinayet olayına değiniliyor. 19:00’da “ATV Ana Haber” adlı akşam bülteni ekranlar karşısına geçiyor. Sağlık , yaşam, ekonomi, piyasa, hava durumu ve spor gibi aklınıza gelebilecek pek çok konudaki güncel gelişmeleri bu akşam bülteninden öğrenebileceksiniz.

Akşam kuşağında ise 20:00’da “Kırgın Çiçekler” adlı dizinin yepyeni bölümü yayın akışında bulunacak. Heyecan dolu kesitlerle zenginleştirilen yeni bölümü ile soluksuz şekilde izleyebileceksiniz. Saat 20:00’da ATV ekranlarınızda olmayı unutmayın! Ardından 00:15’de “Son Durak” adlı güncel yaşam programı ekranlara yansıyor. 01:15’de “Cennetin Gözyaşları” adlı dizinin tekrar bölümü sevenleri ile buluşacak. 04:00’da ise “Aşk ve Mavi” adlı sevilen fenomen dizinin tekrarı ile karşılaşacaksınız.